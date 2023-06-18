З 12 по 16 червня переселенці з Луганщини в Дніпрі отримали 1669 продуктових наборів. Про це сказано в повідомленні гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Памперсами забезпечили 103 малюки.

Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00

Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К

Лисичинцям

За тиждень гуманітарний штаб Лисичанської міської військової адміністрації видав гуманітарну допомогу 601 переселенцю з Луганської області в Дніпрі, мовиться в повідомленні штабу. Люди отримували набори харчів прямо в штабі. Також 1 366 наборів їм переслали поштою.

Лисичанський гуманітарний штаб у Дніпрі діє за адресою: площа Троїцька, 5А

Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00

Кремінянам

Протягом тижня понад 1300 внутрішньо переміщених осіб Луганщини отримали продуктові набори у гумхабах Кремінської громади по всій Україні. Зокрема, у Дніпровському хабі роздавали продукти, підгузки, одноразові пелюшки, повідомив голова Луганської обласної військово адміністрації Артем Лисогор.

Графік роботи хабу: з 10.20 до 14.00.

Адреса: вулиця Володимира Антоновича, 72-а

Також Кремінський ЦНАП продовжує здійснювати реєстрацію зруйнованого та пошкодженого майна громадян. Контакти ЦНАПу в Дніпрі: 066-483-92-48.

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