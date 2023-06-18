ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У хабах громад Луганщини в Дніпрі переселенцям видають гуманітарну допомогу: адреси
ПереселенціВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У хабах громад Луганщини в Дніпрі переселенцям видають гуманітарну допомогу: адреси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У хабах громад Луганщини в Дніпрі переселенцям видають гуманітарну допомогу: адреси
Фото: Суспільне Дніпро

З 12 по 16 червня переселенці з Луганщини в Дніпрі отримали 1669 продуктових наборів. Про це сказано в повідомленні гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Памперсами забезпечили 103 малюки.

Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00

Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К

Лисичинцям

За тиждень гуманітарний штаб Лисичанської міської військової адміністрації видав гуманітарну допомогу 601 переселенцю з Луганської області в Дніпрі, мовиться в повідомленні штабу. Люди отримували набори харчів прямо в штабі. Також 1 366 наборів їм переслали поштою.

Лисичанський гуманітарний штаб у Дніпрі діє за адресою: площа Троїцька, 5А

Графік роботи хабу: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00

Кремінянам

Протягом тижня понад 1300 внутрішньо переміщених осіб Луганщини отримали продуктові набори у гумхабах Кремінської громади по всій Україні. Зокрема, у Дніпровському хабі роздавали продукти, підгузки, одноразові пелюшки, повідомив голова Луганської обласної військово адміністрації Артем Лисогор.

Графік роботи хабу: з 10.20 до 14.00.

Адреса: вулиця Володимира Антоновича, 72-а

Також Кремінський ЦНАП продовжує здійснювати реєстрацію зруйнованого та пошкодженого майна громадян. Контакти ЦНАПу в Дніпрі: 066-483-92-48.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
115 діб окупації. Історія переселенки з Харківщини, яка живе в Кропивницькому
115 діб окупації. Історія переселенки з Харківщини, яка живе в Кропивницькому
&quot;Щасливі канікули&quot;. У Миколаївському волонтерському центрі запрацював табір для дітей внутрішньо переміщених осіб
"Щасливі канікули". У Миколаївському волонтерському центрі запрацював табір для дітей внутрішньо переміщених осіб
На початок