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Потреба в сітках постійна. У світловодській книгозбірні на Кіровоградщині плетуть маскувальні сітки
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Потреба в сітках постійна. У світловодській книгозбірні на Кіровоградщині плетуть маскувальні сітки

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Потреба в сітках постійна. У світловодській книгозбірні на Кіровоградщині плетуть маскувальні сітки
Працівники книгозбірні плетуть маскувальні сітки для військових. Світловодськ. Фото: Суспільне Кропивницький

У світловодській бібліотеці Кіровоградської області плетуть весняно-осінні, зимові і тепер літні маскувальні сітки для військових. Потреба в них є постійно, у будь-яку пору року мають замовлення від військових, розповіла Суспільному керівниця бібліотеки Зоя Позовна. До плетіння долучаються працівники та відвідувачі бібліотеки.

Щодня у бібліотеці працівники книгозбірні у вільний від роботи час плетуть маскувальні сітки. Місце облаштували у коридорі.

"Ми повинні як можемо допомагати і підтримувати наших хлопців, щоб швидше закінчилась ця війна і вони повернулися додому", – говорить працівниця бібліотеки Ірина Москаленко.

Крім працівників книгозбірні до плетіння сіток долучаються місцеві жителі. Світловодчанка Оксана Джулай каже, сітки навчилась плести на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, потім вчила цьому інших.

"Тому, що це моя країна і я не можу сидіти дома та нічого не робити. Сітки плетуться так, щоб це були геометричні фігури, не розводи. Кольорову гаму ми підбираємо – осінь, літо, плели і зимові сітки – білі. А зараз зелені плетемо".

Тканину приносять жителі громади, каже керівниця бібліотеки. "Приносять в кого яка є. Ми фарбуємо у свої кольори. Працюємо з організаціями, які надають нам матеріал".

Мішок з залишками тканини привезла працівниця швейної компанії Наталія Береза. Каже, щомісяця на швейному підприємстві збирають 20 мішків обрізків.

"Тканина залишається після крою продукції, яку ми виготовляємо. Залишки ми не викидаємо, все складаємо, бо знаємо що в них є потреба".

На створення сітки розміром шість на чотири метри витрачають до двох днів, в залежності від кількості людей, які долучаються, каже Зоя Позовна.

"Потреба в сітках не зникає, і мабуть, ще більше їх потребують. До нас звертаються різні воїни, і з волонтерами ми співпрацюємо".

Говорить, рахувати кількість перестали після того, як передали пів сотні маскувальних сіток на фронт. Плести їх почали торік у березні.

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