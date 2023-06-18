Над Миколаївщиною вночі збили безпілотник — ОК "Південь"

У ніч проти 18 червня 2023 року сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над Миколаївщиною знищили безпілотник-розвідник.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Фейсбук.

18 червня у небі над Миколаївською областю українські військові засобами протиповітряної оборони знищили розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня, що використовують війська Російської Федерації.

"Протягом ночі знищені три БпЛА противника: в небі над Миколаївщиною – розвідник оперативно-тактичного рівня, на Криворіжжі – вдало відбито атаку “Shahed-136”. Вранці над Херсонщиною знищений черговий БпЛА типу "Zala", — йдеться у повідомленні.

За словами керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталії Гуменюк, російські військові останнні дві доби активізували використання безпілотників-розвідників.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Російські військові останні дві доби активно збирають інформацію. Зокрема, і робота по безпілотниках розвідувального типу. Пам’ятаємо, що і по Київській області працювали такі, і по південному узбережжю працюють, і вздовж лінії фронту. Протягом доби ми фіксували загальну активність безпілотної розвідувальної авіації росіян", — розповіла речниця ОК "Південь".

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