На Херсонщині рівень води знизився до позначки 0,7 метра — ДСНС

На Херсонщині рівень води знизився до 0,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються шість населених пунктів, на окупованих територіях — 17, повідомляє ДСНС.

Рятувальники за добу відкачали понад 24 тисячі тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт — 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.

Із зон затоплення евакуювали ️дві тисячі 783 людини, зокрема, 309 дітей, 80 маломобільних та 284 тварини.

Відомо, що херсонським рятувальникам передали чотири всюдиходи "Богун-2". Придбали їх за програмою UNITED24 "Допоможемо рятувальникам".

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