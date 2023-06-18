ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Херсонщині рівень води знизився до позначки 0,7 метра — ДСНС
Каховська ГЕСВторгнення Росії в УкраїнуДСНСРегіони

На Херсонщині рівень води знизився до позначки 0,7 метра — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Херсонщині рівень води знизився до позначки 0,7 метра — ДСНС
Херсонщина, рятувальники долають наслідки підтоплення через підрив військами РФ Каховської ГЕС. Фото: ДСНС України/Telegram.

На Херсонщині рівень води знизився до 0,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються шість населених пунктів, на окупованих територіях — 17, повідомляє ДСНС.

Рятувальники за добу відкачали понад 24 тисячі тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт — 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.

Із зон затоплення евакуювали ️дві тисячі 783 людини, зокрема, 309 дітей, 80 маломобільних та 284 тварини.

Відомо, що херсонським рятувальникам передали чотири всюдиходи "Богун-2". Придбали їх за програмою UNITED24 "Допоможемо рятувальникам".

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Через підрив ГЕС загинуло 17 людей, допомога з 13 областей України. 481 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Через підрив ГЕС загинуло 17 людей, допомога з 13 областей України. 481 день війни: хроніка подій в Херсонській області
У Бериславському районі розпочала роботу комісія з обстеження та фіксації майна, знищеного через підрив Каховської ГЕС
У Бериславському районі розпочала роботу комісія з обстеження та фіксації майна, знищеного через підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: офіційно відомо про загибель 18 людей на Херсонщині — МВС
Підрив Каховської ГЕС: офіційно відомо про загибель 18 людей на Херсонщині — МВС
Знищення Каховської ГЕС: уряд виділив гроші для допомоги мешканцям постраждалих регіонів
Знищення Каховської ГЕС: уряд виділив гроші для допомоги мешканцям постраждалих регіонів
На початок