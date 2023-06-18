18 червня у Чернівцях на понад двадцяти вулицях через ремонт мереж тимчасово призупинять водопостачання.
Про це повідомив "Чернівціводоканал" у Telegram.
Води не буде з 10:00 до 19:00 на наступних вулицях та прилеглих:
- Білоусова;
- Брянська;
- Буковинська;
- Герцена;
- Головна (від будинку №111 до №207);
- Гончарова;
- Залозецького;
- Каденюка;
- Кармелюка;
- Криворізька;
- Кушніренка;
- Миколайчука;
- Проспект Незалежності (від будинків №40 до №78, та №83 до №109);
- Руданського;
- Салтикова-Щедріна;
- Стеценка;
- Трепка;
- Фізкультурна;
- Чехова;
- Щербанюка;
- Ясська.
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