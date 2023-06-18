18 червня у Чернівцях на понад двадцяти вулицях через ремонт мереж тимчасово призупинять водопостачання.

Про це повідомив "Чернівціводоканал" у Telegram.

Води не буде з 10:00 до 19:00 на наступних вулицях та прилеглих:

Білоусова;

Брянська;

Буковинська;

Герцена;

Головна (від будинку №111 до №207);

Гончарова;

Залозецького;

Каденюка;

Кармелюка;

Криворізька;

Кушніренка;

Миколайчука;

Проспект Незалежності (від будинків №40 до №78, та №83 до №109);

Руданського;

Салтикова-Щедріна;

Стеценка;

Трепка;

Фізкультурна;

Чехова;

Щербанюка;

Ясська.

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