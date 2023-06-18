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18 червня на понад двадцяти вулицях Чернівців впродовж дня не буде води: перелік
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18 червня на понад двадцяти вулицях Чернівців впродовж дня не буде води: перелік

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18 червня на понад двадцяти вулицях Чернівців впродовж дня не буде води: перелік
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

18 червня у Чернівцях на понад двадцяти вулицях через ремонт мереж тимчасово призупинять водопостачання.

Про це повідомив "Чернівціводоканал" у Telegram.

Води не буде з 10:00 до 19:00 на наступних вулицях та прилеглих:

  • Білоусова;
  • Брянська;
  • Буковинська;
  • Герцена;
  • Головна (від будинку №111 до №207);
  • Гончарова;
  • Залозецького;
  • Каденюка;
  • Кармелюка;
  • Криворізька;
  • Кушніренка;
  • Миколайчука;
  • Проспект Незалежності (від будинків №40 до №78, та №83 до №109);
  • Руданського;
  • Салтикова-Щедріна;
  • Стеценка;
  • Трепка;
  • Фізкультурна;
  • Чехова;
  • Щербанюка;
  • Ясська.

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