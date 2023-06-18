Протягом минулої доби, 17 червня, російські війська вдарили з артилерії по Новоукраїнці Вугледарської громади, поціливши у приватний будинок — загинула людина. Також з "Градів" армія РФ обстріляла Богоявленку, де загинув мирний мешканець, про це повідомили у поліції Донеччини.

За даними поліції, армія РФ минулої доби обстріляла дев'ять населених пунктів Донецької області. Всього стріляли по містах та селищах 10 разів.

Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини

Міста, котрі опинилися під обстрілами:

Авдіївка,

Костянтинівка,

Красногорівка,

Торецьк.

Села, котрі опинилися під обстрілами:

Богоявленка,

Максимівка,

Нетайлове,

Новоукраїнка,

Рай-Олександрівка.

Чим стріляла армія РФ:

"Ураганами",

"Градами",

артилерію.

Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини

Руйнування через обстріли російських військ:

14 житлових будинків,

школа,

магазини,

гараж,

автомобіль,

лінії електропередач,

газопровід.

Через ранковий обстріл Костянтинівки 17 червня пошкоджені 11 приватних житлових будинків, газогін, дві електромережі, повідомили у Костянтинівській МВА.

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