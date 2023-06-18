Протягом минулої доби, 17 червня, російські війська вдарили з артилерії по Новоукраїнці Вугледарської громади, поціливши у приватний будинок — загинула людина. Також з "Градів" армія РФ обстріляла Богоявленку, де загинув мирний мешканець, про це повідомили у поліції Донеччини.
За даними поліції, армія РФ минулої доби обстріляла дев'ять населених пунктів Донецької області. Всього стріляли по містах та селищах 10 разів.
Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини
Міста, котрі опинилися під обстрілами:
- Авдіївка,
- Костянтинівка,
- Красногорівка,
- Торецьк.
Села, котрі опинилися під обстрілами:
- Богоявленка,
- Максимівка,
- Нетайлове,
- Новоукраїнка,
- Рай-Олександрівка.
Чим стріляла армія РФ:
- "Ураганами",
- "Градами",
- артилерію.
Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини
Руйнування через обстріли російських військ:
- 14 житлових будинків,
- школа,
- магазини,
- гараж,
- автомобіль,
- лінії електропередач,
- газопровід.
Через ранковий обстріл Костянтинівки 17 червня пошкоджені 11 приватних житлових будинків, газогін, дві електромережі, повідомили у Костянтинівській МВА.
Читати ще
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram