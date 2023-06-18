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10 ударів по цивільному населенню: армія РФ минулої доби обстріляла дев'ять міст та сіл Донеччини
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10 ударів по цивільному населенню: армія РФ минулої доби обстріляла дев'ять міст та сіл Донеччини

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Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини
Згоріла автівка через обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини

Протягом минулої доби, 17 червня, російські війська вдарили з артилерії по Новоукраїнці Вугледарської громади, поціливши у приватний будинок — загинула людина. Також з "Градів" армія РФ обстріляла Богоявленку, де загинув мирний мешканець, про це повідомили у поліції Донеччини.

За даними поліції, армія РФ минулої доби обстріляла дев'ять населених пунктів Донецької області. Всього стріляли по містах та селищах 10 разів.

Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини
Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини

Міста, котрі опинилися під обстрілами:

  • Авдіївка,
  • Костянтинівка,
  • Красногорівка,
  • Торецьк.

Села, котрі опинилися під обстрілами:

  • Богоявленка,
  • Максимівка,
  • Нетайлове,
  • Новоукраїнка,
  • Рай-Олександрівка.

Чим стріляла армія РФ:

  • "Ураганами",
  • "Градами",
  • артилерію.
Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини
Обстріл Донеччини 17 червня. Фото: поліція Донеччини

Руйнування через обстріли російських військ:

  • 14 житлових будинків,
  • школа,
  • магазини,
  • гараж,
  • автомобіль,
  • лінії електропередач,
  • газопровід.

Через ранковий обстріл Костянтинівки 17 червня пошкоджені 11 приватних житлових будинків, газогін, дві електромережі, повідомили у Костянтинівській МВА.

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