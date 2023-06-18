В Івано-Франківську вночі на вулиці Тичини загорівся будинок. Надзвичайники, які прибули за викликом, врятували двох чоловіків. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про займання у нежитловому одноповерховому будинку до Служби порятунку надійшла 18 червня о 00:01. На місці рятувальники з'ясували, що горить побутове сміття в одній із кімнат будинку. Площа пожежі складала 1 м². Вогонь загасили о 00:16.

У будинку надзвичайники врятували двох чоловіків 1974 та 1990 років народження.

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