Саудівська Аравія має намір посилити морську безпеку в районі Перської затоки, для чого готова співпрацювати з Іраном.

Про це заявив саудівський міністр закордонних справ принц Фейсал бін Фархан за результатами візиту в Тегеран, повідомляє Reuters.

"Міністр закордонних справ принц Фейсал бін Фархан заявив у суботу, що Саудівська Аравія хоче посилити безпеку на морі в важливому регіоні Перської затоки в рамках свого зближення з давнім суперником Іраном", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає інформагентство, у березні Іран і Саудівська Аравія домовилися за угодою, укладеною за посередництва Китаю, покласти край розриву дипломатичних стосунків і відновити відносини після років ворожнечі, яка поставила під загрозу регіональну стабільність, зокрема в Перській затоці, Ємені, Сирії та Лівані.

"Я хотів би звернути увагу на важливість співпраці між двома країнами щодо регіональної безпеки, особливо безпеки морського судноплавства, і важливості співпраці між усіма країнами регіону для забезпечення того, щоб вони були вільними від зброї масового знищення", — сказав принц Фейсал.

Після переговорів зі своїм іранським колегою Хоссейном Амірабдоллахіаном у Тегерані принц Фейсал також сказав, що король Саудівської Аравії та наслідний принц з нетерпінням чекають на візит президента Ірану Ібрагіма Раїсі у королівство.

Своєю чергою, Амірабдоллахян сказав на спільному заході для ЗМІ, що транслювався по телебаченню, що безпека життєво важлива для країн регіону.