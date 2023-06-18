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За добу армія РФ випустила по Херсонщині 467 снарядів: одна людина загинула, четверо — поранені
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За добу армія РФ випустила по Херсонщині 467 снарядів: одна людина загинула, четверо — поранені

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За добу армія РФ випустила по Херсонщині 467 снарядів: одна людина загинула, четверо — поранені
Херсон, пошкоджений номерний знак з автівки, в яку влучив російський снаряд, 16 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Минулої доби, 17 червня, російські війська випустили по Херсонщині 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По Херсону випустили 29 снарядів РФ, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У повідомленні сказано, що російські війська здійснили 68 обстрілів. Поцілили  у житлові квартали. Одна людина загинула, четверо були поранені, серед них — дитина.

Раніше в ОВА повідомили, що 17 червня російська авіація випустила дві керовані авіабомби на селище Козацьке. Загинув місцевий житель. Також були поранені троє людей: 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець. Їм надають медичну допомогу.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 червня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська завдали авіаційного удару по Козацькому та Комишанах. А також з артилерії атакували Михайлівку, Новодмитрівку, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївку, Бургунку, Ольгівку, Тягинку, Новотягинку, Понятівку, Садове, Молодіжне, Антонівку, Херсон, Чорнобаївку, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис та Софіївку.

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