Російська армія обстріляла Очаківську громаду на Миколаївщині

Армія Російської Федерації 17 червня завдала артилерійських ударів по Очаківській громаді Миколаївської області. Травмованих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

17 червня о 13:40 відбулися артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади Миколаївського району та відкритої території міста Очаків. Травмованих, загиблих та руйнувань через влучання боєприпасів немає.

Також у повідомленні йдеться, що у ніч проти 18 червня 2023 року сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили на південному напрямку безпілотник оперативно-тактичного рівня.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 17 червня та ніч 18 червня минули без обстрілів.

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