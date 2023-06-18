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У ДТП в Дніпрі загинула 20-річна дівчина, ще одна людина – з травмами
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У ДТП в Дніпрі загинула 20-річна дівчина, ще одна людина – з травмами

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У ДТП в Дніпрі загинула 20-річна дівчина, ще одна людина – з травмами
Ілюстративне фото. Фото: ГУ Нацполіції Львівщини

У дорожній аварії, яка сталася в Дніпрі ввечері 17 червня, загинула одна людина, ще одна – з травмами. Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Рятувальники попередньо встановили, що водій легковика Subaru Forester не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево.

За допомогою спецінструменту співробітники ДСНС зрізали дах автомобіля та деблокували водія. 27-річного чоловіка з попереднім діагнозом – перелом нижніх кінцівок та черепно-мозкова травма – ушпиталили.

Також з переднього пасажирського сидіння вилучили тіло 20-річної дівчини. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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