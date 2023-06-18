Чотириста вісімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW

Аналітики ISW звернули увагу на твердження Міністерства оборони Росії та інших російських джерел про те, що українські сили завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські сили атакували північну та південну околиці Бахмута.