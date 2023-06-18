Чотириста вісімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 17 на 18 червня пройшла в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільного.
На Донеччині загинув снайпер з Одеської області
На Донеччині загинув снайпер Сергій Сергєєв з Одеської області. Про це 18 червня повідомив міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський.
44-річний військовий загинув біля Костянтинівки Донецької області. Чоловік був стрільцем-снайпером механізованого батальйону.
У Чорному морі стало менше ракетоносіїв РФ
Армія РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного. Їх загальний залп може складати до восьми "Калібрів". Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються дев'ять кораблів РФ.
Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW
Аналітики ISW звернули увагу на твердження Міністерства оборони Росії та інших російських джерел про те, що українські сили завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські сили атакували північну та південну околиці Бахмута.
Росія завдала 43 авіаудари за добу — Генштаб
Протягом доби 17 червня російська авіація 43 рази атакувала українські позиції. При цьому на Донбасі Сили оборони мали 26 бойових зіткнень з окупантами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили українські військові.