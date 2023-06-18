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Чотириста вісімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Чотириста вісімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Чотириста вісімдесятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Українській військові, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ. Українській військові, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 17 на 18 червня пройшла в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільного.

На Донеччині загинув снайпер з Одеської області

На Донеччині загинув снайпер Сергій Сергєєв з Одеської області. Про це 18 червня повідомив міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський.

44-річний військовий загинув біля Костянтинівки Донецької області. Чоловік був стрільцем-снайпером механізованого батальйону.

У Чорному морі стало менше ракетоносіїв РФ

Армія РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного. Їх загальний залп може складати до восьми "Калібрів". Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються дев'ять кораблів РФ.

Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках — ISW

Аналітики ISW звернули увагу на твердження Міністерства оборони Росії та інших російських джерел про те, що українські сили завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські сили атакували північну та південну околиці Бахмута.

Росія завдала 43 авіаудари за добу — Генштаб

Протягом доби 17 червня російська авіація 43 рази атакувала українські позиції. При цьому на Донбасі Сили оборони мали 26 бойових зіткнень з окупантами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили українські військові.

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