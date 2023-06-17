Підготовка Донеччини до зими: скільки грошей витратили та що вже зробили

Майже 46 мільйонів гривень вже витратили на громади Донеччини на підготовку до зими, повідомили у обласній військовій адміністрації. Найбільшу суму поки витратили на ремонт доріг та мостів. Також готують до зими тепломережі, водогони, житлові будинки, лікарні, школи. Що вже зробили та виконують план — в адміністрації повідомили дані на середину червня.

На середину червня, відповідно до рекомендацій Мінінфраструктури регіони мають бути готові до зими на 30%. На Донеччині план не виконали: у ОВА прозвітували про 18,5 відсотків готовності.

За загальним планом, в регіоні мають підготувати до роботи взимку 5 тисяч 639 різних об’єктів, нині роботи виконали на 1 тисячі 41-му, тобто на 18,5%. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Скільки витратили грошей на підготовку до зими

За даними на 15 червня, громади області вже виконали роботи приблизно на 45,9 мільйона гривень:

13,5 млн грн — витратили на підготовку систем теплопостачання

6,7 млн грн — на водопостачання та каналізацію,

9,3 млн грн — на житлові будинки, школи, лікарні тощо,

16,4 млн грн — на дороги та мости.

Скільки підготувати до зими будинків та соцзакладів

853 житлових будинки з 4 564 запланованих,

26 дитячих садочків з 204,

23 школи зі 194,

18 лікарень та інших медзакладів зі 115.

Підготовка системи опалення і котельних Донеччини до зими

На 15 червня до роботи взимку поки що підготували 17% котельних: 57 з тих 334-х, що запланували підготувати.

Крім того, замінили 2,3 кілометри тепломереж (це 16% від 14,7 кілометрів, які планують оновити). Ремонти та інша підготовка поки "торкнулась" 130,5 кілометрів тепломереж з 613,5.

Також вже відремонтували, перевірили і підготували до зими:

7,2 кілометри водопровідних мереж — 7% з запланованих 105,7 км,

3,2 кілометри каналізаційних мереж — 21% з запланованих 15,6 км.

До зими наразі готові 29 водопровідних насосних станцій (з 92-х) та 32 каналізаційних насосних станції (з 97-ми).

Ремонт доріг у Донецькій області

До зими запланували підготувати 120,5 тисяч квадратних кілометрів доріг у регіоні, виконали план на 3%. Також закупили чверть необхідної кількості матеріалів для посипки доріг взимку та підготувати 11 одиниць спецтехніки зі 103-х необхідних.

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