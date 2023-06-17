У двох районах Харкова 18 червня частково не буде води: адреси та терміни

У частинах Новобаварського та Основ'янського районів Харкова 18 червня не буде води з 09:00 до 00:00.

Про це повідомила пресслужба "Харківводоканалу".

Працівники підприємства на вулиці Арсенальний проводитимуть ремонт на водоводі D=800 мм. На час робіт водопостачання не буде:

1. Новобаварський район:

вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22;

вул. Селянська, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76;

вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41;

вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174;

приватний сектор: вул. Федьдшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстільна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгова, вул. Пилипівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Крівомазова, пров. Радянський, пров. Єреміївський.

2. Основ'янський район:

вул. Біологічна, вул. Диканівська.

"На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами", — сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube