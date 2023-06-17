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У Помічнянській громаді на Кіровоградщині зустріли звільнених з російського полону бійців-земляків
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У Помічнянській громаді на Кіровоградщині зустріли звільнених з російського полону бійців-земляків

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У Помічнянській громаді на Кіровоградщині зустріли звільнених з російського полону бійців-земляків
Звільнені з полону

У місті Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області зустріли звільнених з російського полону військових-земляків – Олександра Нелюба та Юрія Рубана. Про це Суспільному розповів голова громади Микола Антошик.

За його інформацією, зустріч влаштували на центральній площі міста. Бійцям вручили прапори України, вишиті рушники та квіти.

20-річний Олександр Нелюб потрапив у полон 11 травня 2022 року. Його звільнили 10 квітня 2023 року, внаслідок великого обміну полоненими. Боєць служив за контрактом з 27 вересня 2021 року. Неодружений, дітей не має, проживав разом з матір'ю.

У Помічнянській громаді на Кіровоградщині зустріли бійців, звільнених з полону
20-річний захисник Олександр Нелюб. Фото: Миколи Антошика

Юрій Рубан 1969 року народження. Потрапив у полон 17 грудня 2022 року, звільнений 31 грудня 2022 року.

У Помічнянській громаді на Кіровоградщині зустріли звільнених з російського полону бійців-земляків
Ліворуч Олександр Нелюб та Юрій Рубан. Фото: Миколи Антошика

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