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Ботулізм після вживання рибних страв – фахівчиня з Кропивницького розповіла про симптоми
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Ботулізм після вживання рибних страв – фахівчиня з Кропивницького розповіла про симптоми

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Ботулізм після вживання рибних страв – фахівчиня з Кропивницького розповіла про симптоми
Ілюстративне фото: УНІАН

З настанням літнього сезону збільшується виникнення випадків гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Саме у теплий період року серед населення та відпочиваючих найчастіше реєструють захворювання на ботулізм, пов'язані із вживанням рибної продукції. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Черненко.

За інформацією фахівчині, найнебезпечнішою є рибна продукція домашнього приготування, придбана в місцях стихійної торгівлі та "з рук". Внаслідок споживання соленої, в'яленої чи копченої риби, що містить отруйні речовини (токсини), може виникнути захворювання на ботулізм.

"Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми можуть виникнути й раніше уже через 2 години або значно пізніше через чотири доби і більше. Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період".

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби, говорить Олена Черненко. У подальшому з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму. Хворого турбує "сітка або туман" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів.

Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття "грудки" у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Зі слів Олени Черненко, що при найменшій підозрі на ботулізм, потрібно звертатися до лікаря.

У Кіровоградській області з початку року підтвердили два випадки харового ботулізму. Зокрема, у 33-річної жінки і її однорічного сина. Вони їли домашню тушкованку.

23 травня ботулізм підтвердили у 57-річного жителя Олександрійської громади, який вживав рибні консерви домашнього приготування.

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