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У Криму вибухнула автівка з помічником так званого "віцепрем’єра Запорізької області"
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У Криму вибухнула автівка з помічником так званого "віцепрем’єра Запорізької області"

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У Криму вибухнула автівка з помічником так званого &quot;віцепрем’єра Запорізької області&quot;
ДТП в тимчасово окуповоному Сімферополі, 19.06.2023. Фото: Fb/ Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму вибухнув автомобіль з так званим "помічником віцепрем’єр-міністра Запорізької області" Володимиром Єпіфановим.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили: Центр національного спротиву та міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначають у Центрі національного спротиву вибух автомобіля стався сьогодні, 19 червня, о 4 ранку на Євпаторійському шосе в Сімферополі.

В автомобілі окрім Володимира Єпіфанова перебували також його "секретар" та охоронець.

"Всі троє отримали сильні опіки та знаходяться в лікарні", йдеться у повідомленні Центру.

Як зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров:

"Не "витримав" газовий балон, який за збігом обставин за день до аварії перевіряли на СТО".

Як написав у Telegram “радник глави Криму” Олег Крючков, постраждалих відвезли до 6-ї міської лікарні Сімферополя.

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