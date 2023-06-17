На Рівненщині планують виділити 15,5 млн грн на реконструкцію очисних споруд у Радивилові, Березному та Оржеві. Про це йдеться в інформації обласної ради за підсумком засідання бюджетної комісії. Там розглядали видатки, передбачені на природоохоронні заходи.

На які очисні дадуть гроші

Загалом на природоохоронні заходи на Рівненщині планують витратити майже 20,5 млн грн. Перелік таких заходів бюджетна комісія ради затвердила. Фінансуватимуть їх з обласного природоохоронного фонду.

Понад 17 млн передбачили на заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів. Це переважно реконструкція очисних, каналізаційних та гідротехнічних споруд. З них понад 15,5 млн грн витратять на реконструкцію очисних споруд:

м. Радивилів;

смт Оржів;

м. Березне.

920 тис. грн передбачено на реконструкцію насосної станції №2 на вул. Татарській в м.Острог і 600 тис. грн – на реконструкцію шлюза-регулятора водосховища "Боберське", що на території Березнівської міської тергромади.

Як пояснив директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Володимир Захарчук, формуючи перелік заходів, керувались вимогами постанови Кабміну та зважали, які саме об'єкти дозволено фінансувати з природоохоронного фонду. Торік ця постанова подібні роботи забороняла.

Крім того, обов'язковою умовою включення до такого переліку була фінансова співучасть громад. Враховували також і ступінь готовності поданих об'єктів.

У лютому 2020 року в Державній екологічній інспекції Поліського округу повідомили, які очисні споруди працюють неефективно. Ці дані наводили за результатами позапланових перевірок:

Березневодоканал;

"Аква" смт Володимирець;

Демидівське ВУЖКГ;

"Комунальник" смт Смига;

"Добробут" смт Зарічне;

"Корецьжитловодоканал";

"Костопільводоканал";

"Комбінат комунальних підприємств" смт Млинів;

"Комунальник" міста Радивилів;

Оржівське ВУЖКГ;

"Рокитне-водоканал";

Томашгородське ВУЖКГ;

"Екосервіс" міста Сарни;

"Дубноводоканал";

Острозький "Водоканал".

Загалом в області є 30 каналізаційних очисних споруд. Більшість із них експлуатується десятками років та потребує оновлення.

Що іще хочуть фінансувати

Крім того, з 20,5 млн грн, передбачених на реалізацію природоохоронних заходів, 1,7 млн планують спрямувати на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду Рівненської області, а також на закупівлю форми для служби державної охорони Нобельського національного природного парку.

1 млн грн передбачають на збирання, перевезення та утилізацію ламп розжарювання.

Ще 680 тис. грн планують витратити на видання книг "Довкілля Рівненщини" та розробку регіонального плану управління відходами до 2030 року, а також провести його стратегічну екологічну оцінку.

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