Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка

У Вірменському костелі в Бережанах представили картини мисткині та художниці Ірини Панашій. Авторка виставки телефоном розповіла Суспільному, що в експозиції – 20 полотен.
За її словами, окрім робіт на воєнну тематику, є графічні картини з квітами й твори, у яких використала вишивку.
"Я почала працювати більш в патріотичній тематиці, щоб показати приналежність до нашої нації. Тому в мене з’явилася серія робіт з поєднанням вишивки. Було три роботи, дві з них уже продані, одна представлена на виставці. Я назвала її "Сорочка для коханого". Деякі місця на ній продубльовані реальною вишивкою, нитками по папері".
Про одну з картин авторки розповіла вчена секретарка місцевого історико-архітектурного заповідника Надія Волинець. Називається вона "Реалії війни".
"Ми бачимо через вікно вулицю і її невипадкову назву. Нам не байдуже, в якій державі живемо. Наша незалежність сьогодні дається великими жертвами. На полотні – реалії війни. За вікном – бронемашина, танк і дитяча рука, яка створює маленьку перепону: "Ні, танкам не пройти".
Виставка діятиме до середини липня. Відвідати її можна за дзвінком, адже храм – у користуванні вірменської спільноти, повідомила Надія Волинець.
Читайте також
- У Тернополі відкрили виставку картин Діонізія Шолдри
- "Святині Тернопілля": ікони писали натуральною фарбою, розведеною жовтком
- У Тернополі відкрили виставку 10-річного художника