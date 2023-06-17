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Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка
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Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка

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Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка
Суспільне Тернопіль

У Вірменському костелі в Бережанах представили картини мисткині та художниці Ірини Панашій. Авторка виставки телефоном розповіла Суспільному, що в експозиції – 20 полотен.

Виставка у Вірменському костелі
Виставка у костелі. Суспільне Тернопіль

За її словами, окрім робіт на воєнну тематику, є графічні картини з квітами й твори, у яких використала вишивку.

Ірина Панашій, художниця, авторка виставки
Ірина Панашій, художниця. Фото: Надія Волинець

"Я почала працювати більш в патріотичній тематиці, щоб показати приналежність до нашої нації. Тому в мене з’явилася серія робіт з поєднанням вишивки. Було три роботи, дві з них уже продані, одна представлена на виставці. Я назвала її "Сорочка для коханого". Деякі місця на ній продубльовані реальною вишивкою, нитками по папері".

Експозиція виставки Ірини Панашій
Експозиція виставки. Суспільне Тернопіль

Про одну з картин авторки розповіла вчена секретарка місцевого історико-архітектурного заповідника Надія Волинець. Називається вона "Реалії війни".

Надія Волинець, вчена секретарка історико-архітектурного заповідника в Бережанах
Надія Волинець, вчена секретарка бережанського історико-архітектурного заповідника. Суспільне Тернопіль

"Ми бачимо через вікно вулицю і її невипадкову назву. Нам не байдуже, в якій державі живемо. Наша незалежність сьогодні дається великими жертвами. На полотні – реалії війни. За вікном – бронемашина, танк і дитяча рука, яка створює маленьку перепону: "Ні, танкам не пройти".

Картина Ірини Панашій "Реалії війни"
Картина "Реалії війни". Суспільне Тернопіль

Виставка діятиме до середини липня. Відвідати її можна за дзвінком, адже храм – у користуванні вірменської спільноти, повідомила Надія Волинець.

Відкриття виставки Ірини Панашій у Вірменському костелі в Бережанах
Відкриття виставки Ірини Панашій. Суспільне Тернопіль

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