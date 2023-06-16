Віталій та Ярослав Філоненки з Малина здобули золоті медалі на 12 відкритому чемпіонаті України WPAU із пауерліфтингу. На змаганнях Віталій Філоненко завоював шість золотих нагород, восьмирічний Ярослав отримав свою першу золоту медаль, розповів Суспільному Віталій Філоненко.

На чемпіонаті, який проходив у Луцьку 10-11 червня, 89 учасників виборювали звання найкращих у жимі лежачи, становій тязі, присіданні зі штангою та у підйомі штанги на біцепси.

"На даний момент мені повних 59 років, – розповідає Віталій, – я змагаюся у ваговій категорії до 100 кілограмів. Я здобув шість золотих медалей в різних номінаціях. І основна нагорода для мене, це те, що мій син, якому восьмого числа виповнилося вісім років, 10 числа теж здобув золоту медаль".

Хлопець вперше взяв участь у чемпіонаті з пауерліфтингу і був наймолодшим учасником змагань. Свою першу золоту медаль отримав у ваговій категорії до 40 кілограм. Віталій каже, що його син Ярослав займається в залі із трьох років.

"Займається у вигляді гри для себе, – каже Віталій, – його ніхто не примушує. В нього є гарний приклад. І завжди, коли тато їде на тренування, він проситься: можна я з вами? Будь-ласка".

Чемпіон України з пауерліфтингу Віталій Філоненко займається цим видом спорту 15 років. Малин, Житомирська область, 15 червня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Восьмирічний Ярослав розповів, що йому найбільше подобається піднімати штанги, гирі та робити станову тягу.

Восьмирічний Ярослав Філоненко з Житомирщини отримав свою першу золоту медаль. Малин, Житомирська область, 15 червня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Віталій Філоненко за фахом лікар-ветеринар. Працює у Малинському управлінні Держпродспоживслужби. Чоловік розповідає, що спортом займається 15 років. У вільний час тренує бажаючих досягати успіхів у пауерліфтингу. Віталій каже, що після війни мріє взяти участь у міжнародних змаганнях.

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