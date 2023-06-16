Військовий лікар Василь Озимий дев'ять місяців провів на фронті – допомагав українським військовослужбовцям у військово-медичному шпиталі за 10 кілометрів від лінії зіткнення з російськими військами. Нині Василь приїхав до Житомира на ротацію, під час якої розповів Суспільному, як медики рятують життя військових на фронті. "Якщо буде бойове розпорядження – я готовий знову їхати допомагати", – каже лікар.

Василь Озимий родом з Вінниччини, жив та працював у Києві, де його і застав початок повномасштабної війни з Росією. З 2019 по 2021 рік чоловік уже працював лікарем в зоні ООС, тому повістка йому, як бойовому медику, прийшла у перший же день повномасштабного вторгнення.

До отримання бойового розпорядження Василя перевели на роботу в один із медзакладів Житомира. Згодом чоловік отримав наказ та поїхав у зону бойових дій виконувати роботу лікаря-анестезіолога. У шпиталі на фронті його завданням було стабілізувати стан поранених бійців, яких привозили із поля бою бойові медики, та готувати військових до операцій.

"В мене було досить хороше навчання, і на фронт я уже їхав кваліфікованим лікарем: усе, що потрібно було на той момент, я вмів, – розповідає Василь. – Коли поступає поранений, його треба обстежити, провести огляд, знеболити, провести корекцію тих чи інших показників його здоров’я. Якщо хворий потребує операції, то треба достатньою мірою знеболити його організм, щоб він комфортно переніс операцію. Допомога там надається на найвищому рівні. Там чудове забезпечення і чудові фахівці, які знають свою роботу і добре її виконують".

Василь Озимий каже, що військовим на фронті медичну допомогу надають на найвищому рівні. Житомир, 14 червня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Зі слів лікаря, спеціалізована медична допомога у бойових умовах мало чим відрізняється від цивільної. Під час зйомки Василя викликали до операційної, де він зробив загальну анестезію пацієнту і працював з операційною бригадою.

Житомир, 14 червня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Зазвичай, таких операцій він має три-чотири на день. "Маленьких і легких операцій" у лікарів не буває, говорить чоловік – кожна з них є свого роду викликом умінням і професіоналізму медиків.

Зазвичай, Василь проводить три-чотри операції на день, а от на фронті їх доводиться виконувати значно більше. Житомир, 14 червня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

А от на фронті таких операцій доводиться виконувати в рази більше. Василь каже, що зараз поранених військових у порівнянні із 2019 роком, коли він уперше потрапив на війну, суттєво побільшало. Однак практично всіх бійців, яких доставили під нагляд лікарів, вдається врятувати.

"Бійці помирають вкрай рідко. Практично одиниці. Навіть незважаючи на те, що поранених досить багато, у нашому госпіталі виживають практично всі. Ми робимо все для того, щоб врятувати життя, бо як ніхто знаємо, що людське життя – це найважливіша цінність. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб його зберегти. Це робота безперестанку. Вона постійно є. Вона не закінчується. Але бойовий дух на висоті – з гордістю та честю ми виконуємо свою роботу для того, аби максимально якісно надати допомогу пораненим. Вони захищають нас, а ми захищаємо їх", – говорить Василь.

Василь каже, що лікарі докладають максимальних зусиль, аби врятувати життя та здоров'я кожного воїна. Житомир, 14 червня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Крім медичної допомоги, лікарі намагаються підтримати поранених військових і словами.

"Але, зазвичай, вони всі в оптимістичному та піднесеному настрої, – каже лікар. – Навіть, незважаючи на поранення, вони залишаються з Україною у серці".

Василь каже, що свідомо обрав професію військового лікаря. Житомир, 14 червня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

Зі слів Василя, медицина для нього не тільки професія, а й покликання.

"Я обрав цю професію ще у школі і одразу вирішив, що буду саме військовим лікарем, – розповідає він. – Вступив до медичного університету, а опісля – в Київську військово-медичну академію, де вчився за напрямком "Анестезіологія та інтенсивна терапія". Це мій свідомий вибір – час у країні, тоді був воєнний, і потрібні були кваліфіковані фахівці. Потрібні вони країні і зараз".

Перед ротацією вручив відзнаку командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. 6 червня 2023 року. Фото надане Василем Озимим

За порятунок життів воїнів на фронті Василю Озимому вручили нагрудний знак "За службу та звитягу". 6 червня 2023 року. Фото надане Василем Озимим

Перед ротацією Василя Озимого шостого червня 2023 року нагородили Нагрудним знаком Командувача об’єднаних сил ЗСУ "За службу та звитягу" – вручав Василеві відзнаку командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Лікар каже, що це його робота, яку він завжди готовий виконувати. "Якщо буде бойове розпорядження – я готовий знову їхати на фронт і допомагати", – говорить Василь.

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