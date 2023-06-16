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Колонії людей на реальному марсіанському рельєфі: картограф із Черкас проілюстрував книгу Кідрука
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Колонії людей на реальному марсіанському рельєфі: картограф із Черкас проілюстрував книгу Кідрука

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Колонії людей на реальному марсіанському рельєфі: картограф із Черкас проілюстрував книгу Кідрука
behance.net/gontsa

Черкаський художник Федір Гонца долучився до ілюстрування книги українського письменника Макса Кідрука "Нові Темні Віки. Колонія". Про це розповіли у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького.

Письменник Макс Кідрук першим зв’язався з картографом і запропонував купити кольорові мапи Марса і поверх них намалювати Колонії.

Понад десять років картограф, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Федір Гонца створює мапи. Зображає територію України: місця падінь метеоритів, маршрути подорожі художника Олександра Богомазова. Українська колонія на Марсі за мотивами книги "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука — це особлива робота.

Художник Федір Гонца
cdu.edu.ua

"Федір запропонував заморочитися — пошукати ортографічні проєкції марсіанського рельєфу, які можна буде звізуалізувати в 3D. До того моменту я навіть не підозрював, що такі існують, але заморочитися погодився", — розповів Макс Кідрук.

Через місяць пошуків у Федора вже було зображення рельєфа Марса в 3D. 11 гігабайтів даних, відсканованих марсіанським орбітальним лазерним альтиметром (MOLA), одним із п’яти головних інструментів дослідницького зонду Mars Global Surveyor.

Художник Федір Гонца
behance.net/gontsa

Марсіанські краєвиди
behance.net/gontsa

"Найскладніше під час створення графіки для книги "Колонія" було знайти та зібрати відкриті офіційні дані про Марс з різних наукових установ, навчитись працювати з планетарними картографічними проєкціями. Звичайно ж,  навчитись працювати з великими растровими даними, це близько 70 Гб  і, звісно, знайти графічну мову та розробити планування поселень, які розвиваються не за один день", — розповів Федір Гонца.

Працювали пів року: перебудовували, пересували, додавали щось нове — і візуалізували. Кідрук описував поселення, Федір відповідно до цих вимог підбирав житлові та інфраструктурні будівлі й заповнював ними ділянки топографічної карти. Зрештою, отримали вражаючий результат — генплани Колоній у книзі побудовані на реальному марсіанському рельєфі.

Марсіанські пейзажі від Федора Гонци
behance.net/gontsa

Ілюстрації до книги, створені черкаським картографом, допомагають зрозуміти зміст роману. Письменник створив уявний світ, який відображає проблеми сучасності: міжнародні відносини, конфлікти за ресурси, економічні нерівності та соціальні протистояння. Книга розповідає про життя людей на Марсі, які стикаються з обмеженими ресурсами та низькою якістю життя.

Марсіанські колонії для книги Макса Кідрука
behance.net/gontsa

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