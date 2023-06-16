Черкаський художник Федір Гонца долучився до ілюстрування книги українського письменника Макса Кідрука "Нові Темні Віки. Колонія". Про це розповіли у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького.
Письменник Макс Кідрук першим зв’язався з картографом і запропонував купити кольорові мапи Марса і поверх них намалювати Колонії.
Понад десять років картограф, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Федір Гонца створює мапи. Зображає територію України: місця падінь метеоритів, маршрути подорожі художника Олександра Богомазова. Українська колонія на Марсі за мотивами книги "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука — це особлива робота.
"Федір запропонував заморочитися — пошукати ортографічні проєкції марсіанського рельєфу, які можна буде звізуалізувати в 3D. До того моменту я навіть не підозрював, що такі існують, але заморочитися погодився", — розповів Макс Кідрук.
Через місяць пошуків у Федора вже було зображення рельєфа Марса в 3D. 11 гігабайтів даних, відсканованих марсіанським орбітальним лазерним альтиметром (MOLA), одним із п’яти головних інструментів дослідницького зонду Mars Global Surveyor.
"Найскладніше під час створення графіки для книги "Колонія" було знайти та зібрати відкриті офіційні дані про Марс з різних наукових установ, навчитись працювати з планетарними картографічними проєкціями. Звичайно ж, навчитись працювати з великими растровими даними, це близько 70 Гб і, звісно, знайти графічну мову та розробити планування поселень, які розвиваються не за один день", — розповів Федір Гонца.
Працювали пів року: перебудовували, пересували, додавали щось нове — і візуалізували. Кідрук описував поселення, Федір відповідно до цих вимог підбирав житлові та інфраструктурні будівлі й заповнював ними ділянки топографічної карти. Зрештою, отримали вражаючий результат — генплани Колоній у книзі побудовані на реальному марсіанському рельєфі.
Ілюстрації до книги, створені черкаським картографом, допомагають зрозуміти зміст роману. Письменник створив уявний світ, який відображає проблеми сучасності: міжнародні відносини, конфлікти за ресурси, економічні нерівності та соціальні протистояння. Книга розповідає про життя людей на Марсі, які стикаються з обмеженими ресурсами та низькою якістю життя.
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