Український режисер Максим Голенко став директором та художнім керівником національного театру імені Марії Заньковецької. Трупа та режисер вже мають досвід співпраці. Як далі відбуватиметься співпраця та що планує новий керівник, дізнавалося Суспільне.

Максим Голенко розповів, що пропозицію співпраці він отримав у травні. Але із колективом театру співпрацював і раніше. До прикладу, у 2021 році він із Заньківчанами поставив п’єсу "Тригрошова опера".

"Я знаю, що це потенційно неймовірний театр, який взагалі можна зробити найкращим серед театрів України, тільки треба розуміти, як це зробити і я думаю, що це розуміння в нас є", — каже Максим Голенко.

Максим Голенко працював у 10 містах України і поставив близько 50 вистав.

Максим Голенко. Фото: Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька

"Я його знаю як творчу особистість, прекрасний режисер. Як з керівником, ми ще мало знайомі, він тільки зараз прийшов до нас, я зараз повністю зайнятий роботою, виставою, думаю тільки про неї і більше ні про що", — каже режисер театру Богдан Ривкевич.

З 2020 Голенко був головним режисером Одеського театру імені Василя Василька. Спільні постановки потрапляли до списку найкращих всеукраїнського фестивалю-премії ГРА.

"Моя перша вистава — "Енеїда 21", яку я поставив у Одеському театрі Василька, стала найкращою виставою України. "Собаче серце" було у фіналі і зараз вистава "Саша, винеси сміття" теж має багато шансів. Це, до речі, перша вистава війни, яку ми зробили суто в Одесі", — каже Максим Голенко.

Максим Голенко розповідає, що поки в кабінеті не облаштувався. На столі речі попереднього керівника. Його представили трупі театру 7 червня, після цього повертався в Одесу, щоб зібрати речі і переїхати до Львова.

Представлення Максима Голенка колективу. Фото: Національний театр ім. Марії Заньковецької

"Тут найкращі українські режисери і репертуар ми теж підбираємо так,

щоб він був цікавий, сильний, щоб глядач не зміг обійти цей театр", — каже художній керівник Театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко.

У планах нового керівника відкрити ще одну сцену в театрі, вона буде розміщена під дахом, а щодо репертуару то наразі ведуться перемовини з Наталкою Ворожбит щодо сценарію музичної вистави про Володимира Івасюка.

Останні п’ять років керівником театру був Андрій Мацяк. Нового керівника Міністерство культури призначило терміном на рік.

Що відомо про Максима Голенка