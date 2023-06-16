Витинанки висотою вище людського зросту створює художниця, дитинство якої минуло на Вінниччині, Дарія Альошкіна. Роботи жінки популяризують українську культуру у всьому світі. Нині її витинанковий проєкт з назвою "Мереживо століть" представлений у незалежній виставці "Ukrainian DNA". Це спільний проєкт Асоціації Design4Ukraine, Національної Спілки Архітекторів України та Roberto Bianconi під час проведення бієнале у Венеції.

Про перші витинанки, особливості техніки та виставку в Італії мисткиня розповіла Суспільному.

"Витинанка врятувала мою творчість"

Свою першу витинанку Дарія Альошкіна зробила ще у дитинстві. Розповідає, що починалося усе як хобі, а згодом переросло у частину мистецтво.

"Ми з мамою часто прикрашали домівку паперовими візерунками, також в школі вивчали цю техніку ширше, ніж вирізання сніжинок –завдяки моїм батькам, які почерпнули знання витинання у народних майстрів Поділля. Не пам‘ятаю свою першу роботу з паперу, але, напевно, то була сніжинка на вікно. Далі до витинанки я повернулася вже під час народження трьох дітей. Кар'єру скульпторки потрібно було призупинити , бо материнство займало багато часу, – розповідає Дарія Альошкіна.

Удома бажання творчо самореалізуватися не покидало і я звернулась до свого дитячого хобі – витинання. Можна сказати, що так витинанка врятувала мою творчість. Не припиняю тим займатись, бо є попит. Маю безперервний потік замовлень та проєктів".

Мисткиня Дарія Альошкіна та її роботи. Фото: Дарія Альошкіна

"Виготовлення одного великого полотна займає від трьох до п'яти днів"

Мисткиня витинає за технікою різання ножем та складання паперу вдвоє, адже вона на разі незмінна. Щодо матеріалів, розповідає Дарія, постійно експериментує.

"Був "паперовий період", "період синтетичних матеріалів". Зараз я експериментую з новим матеріалом, про який не буду згадувати, бо, на жаль, плагіат розквітає. Працюю у досить товстих видах паперу – щільністю від 160 грам на квадратний метр. Це дозволяє вільно транспортувати роботи і вони більш довговічні. Хоча за технікою роботи це складніше фізично. Маю вже деякі проблеми зs спиною від такого навантаження витинання, – ділиться мисткиня.

Для створення великої витинанки ми спочатку робимо маленький ескіз у масштабі, потім переносимо його на великий формат – папір, який складаємо вдвоє. І далі вже досить механічна робота – довге витинання промальованого ескізу. Для виготовлення одного великого полотна (110 см на 350 см) затрачаю від трьох до п'яти днів. Це по сім - десять годин роботи на день".

Дарія Альошкіна проводить майстер-клас із витинанок. Фото: Дарія Альошкіна

Найменші витинанки, які створює Дарія – мають формат А3, найбільші сягають у висоту від одного до чотирьох метрів.

"Відкрию вам секрет , що я не маю ще улюбленої своєї роботи. Я досить критична і тому думаю, що найбільш цінна і улюблена робота ще попереду. Кожного дня, створюючи нову роботу, думаю: от ця буде певно класна. А потім дивлюсь і кажу, що треба було там підправити, там перекрутити, тому починаю знову нову робити. Не рахую своїх робіт, бо це не реально: менших певно більше тисячі, а великих можливо близько 500", – каже Дарія Альошкіна.

Нині мисткиня проживає у Польщі, продовжує займатися творчістю та проводить майстер-класи зі створення витинанок. А також допомагає братові, який нині боронить Україну. Восени завдяки проданим витинанкам, розповідає Дарія Альошкіна, вдалося долучитися великою сумою йому на авто.

Роботи українки представлялися у понад 12 країнах світу

З 2010 року Дарія Альошкіна представляє Україну на міжнародних подіях з монументальними витинанками. Її роботи виставлялися у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрія, Швейцарії, Італії, Іспанії, Чехії, Данії та ін.

Виставка у Венеції триватиме до 20 червня. Там представлені 12 витинанок, загалом відокремлено дев'ять тем. Усі роботи вистою у три метри. Про кожен із експонатів художниця розповіла Суспільному.

"Трипілля"

"У дитинстві я не мала багато іграшок у селі . Пам’ятаю, керамічні глиняні скульптурки у вигляді стилізованої жінки. Форма цієї керамічної статуетки і стала основою композиції цієї витинанки. Силует жінки, який народжується з води. Символи орнаменту взяті з кераміки – дощ, земля, вода".

"Трипілля" / Дарія Альошкіна

"Скіфія"

"Надихалась зображеннями скіфських мечів, пектораллю та орнаментами тієї доби".

"Скіфія" / Дарія Альошкіна

"Київська Русь"

"Це була найбільш затратна по часу робота. Це спогади з дитинства: коли стояла у Києві посеред собору і дивилась нагору, настільки закарбувались, що хотілось передати усе детально та енергетично. На хвилях Дніпра, Софійський Собор, купол, стилізовані під витинанку орнаменти з фресок".

"Київська Русь" / Дарія Альошкіна

"Анна Ярославна"

"Жіночі постаті у моїй творчості займають чи не найголовніше місце. Мені подобається їх створювати, вигадувати і оживляти їх та їхні історії. У цьому проєкті, який в більшості орнаментальний, хотілося знайти місце і для жіночих образів.

Образ доньки Ярослава Мудрого Анни Ярославни був близький ще й тим, що у 2018 році мені вдалось побувати у французькому містечку Санліс та відчути атмосферу міста, де вона жила. Створювала витинанку на підсвідомому відчутті. В основі глек, збанок, оточений міфологічними звірами, з якого виростає постать Анни – спочатку листям та гілочками і завершується міцним деревом".

"Анна Ярославна" / Дарія Альошкіна

"Золота орда"

"Завойовники, яких називали татаро-монголами, створили дуже велику імперію. Золотоординські хани будували на території сучасної України і Криму численні міста, що стали центрами ремесел і торгівлі. Деякі з них існують і понині (Кілія, Аккерман, Старий Крим та ін.). У цій роботі витинанка, як килим, своєрідне поле з колоссям на каймі та орнаментами в центрі. Я поєднала орнаменти двох культур".

"Золота орда" / Дарія Альошкіна

"Вишивка козацької старшини"

"Ця тема виявилася дуже натхненною і такою багатою, що я розгубилась, стільки було ідей. Хочу спробувати попрацювати в цій орнаментиці ще. Складним завданням було стилізувати техніку вишивки під техніку витинанки – така стилістика не дуже притаманна моїй графіці".

"Вишивка козацької старшини" / Дарія Альошкіна

"Покрова"

"Покрова, як символ соборності. Зображення Богородиці, що тримає на розпростертих руках своє покривало, в центрі якого зображені орнаментальні вікна соборів України . Це своєрідний оберіг, захист, молитва у ці складні часи для нас".

"Покрова" / Дарія Альошкіна

"Модерн"

"Ця витинанка народилась на одному подиху – тема модерн розплітає та надихає. Відштовхувалась від форми вікна, маскаронів жінок в оточенні квіткових орнаментів на фасадах Львова. У центрі квіткової композиції дерева-вазона – "Квітка-Щедрик" – графічна волошка або блавати за композицією Леонтовича".

"Модерн" / Дарія Альошкіна

"На волю"

"У роботі з темою "опір українців радянській владі" зображено в центрі тернисте дерево і по обох сторонах птахи летять вверх. Птах, як символ волі, руху, надії, який намагається вирватись з полону. Не дивлячись на жорсткі закони – наші люди не втрачали надії і боролись".

"На волю" / Дарія Альошкіна

Що відомо