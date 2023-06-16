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Президента просять присвоїти звання Героя України загиблому військовому з Вінниччини
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Президента просять присвоїти звання Героя України загиблому військовому з Вінниччини

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Президента просять присвоїти звання Героя України загиблому військовому з Вінниччини
Військовий Руслан Клименюк

Присвоїти звання Героя України полеглому військовому з Вінниччини Руслану Клименюку просять його рідні у петиції до Президента України. Звернення опублікували 22 травня 2023 року.

Руслан Клименюк родом із села Уланів Хмільницького району. Із початку вторгнення записався в ряди місцевої самооборони. 3 серпня 2022 року був призваний на військову службу по загальній мобілізації.

"Після підготовки отримав посаду помічник гранатометника в 59 бригаді ім. Якова Гандзюка, 11 батальйоні, 2 роті і з початку жовтня боронив Батьківщину на Херсонщині, с. Заря. Після деокупації Херсона був переправлений на Донеччину, с. Первомайське, де і загинув від ворожої зброї. Від самого початку служби Руслан був на нульових позиціях, брав участь у штурмах", – :пише авторка петиції Алла Клименюк.

Щоб петицію розглянули, вона має зібрати 25 тисяч підписів. Станом на 18 червня її підписали понад 9 тисяч людей. До кінця збору залишається 65 днів.

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