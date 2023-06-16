ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Як на Рівненщині змінились ціни на товари наприкінці весни. Дані статистики
ЕКОНОМІКАІнфляціяРегіони

Як на Рівненщині змінились ціни на товари наприкінці весни. Дані статистики

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Як на Рівненщині змінились ціни на товари наприкінці весни. Дані статистики
Фото: Суспільне Рівне

На Рівненщині у травні 2023 року найбільше здорожчали свинина, овочі та фрукти. Водночас здешевшали яйця та соняшникова олія. Такі дані оприлюднили на офіційному сайті управління статистики в області. Там зазначили, що інфляція у травні, порівняно з квітнем, становила 0,3%, а з початком року — 2,9%.

Загалом у травні ціни на продукти й безалкогольні напої зросли на 0,6%.

Найбільше подорожчали свинина — на 7,2%, овочі — на 5,7% та фрукти — на 5,6%. На 5,7-0,1% зросли ціни на кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочну продукцію, сметану, макаронні вироби.

Водночас на 22,8% подешевшали яйця, на 5,9-0,1% знизилися ціни на шоколад, сало, соняшникову олію, інші продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, цукор, молоко, рис, яловичину, масло, рибу та продукти з риби, сири.

Графіка про те, як у травні 2023 року змінювались ціни на Рівненщині
Дані управління статистики. Суспільне Рівне

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, зокрема, тютюнові вироби — на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2%, зокрема, взуття — на 3,2%, одяг — на 1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося шляхом подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1%, а також амбулаторних послуг — на 0,7%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,8% переважно через здешевлення палива та мастил на 2%.

Читайте і дивіться Суспільне Рівне на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Україна шукає 40 млрд доларів для переходу до &quot;зелених&quot; технологій у металургії — ОПУ
Україна шукає 40 млрд доларів для переходу до "зелених" технологій у металургії — ОПУ
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з головою Світового банку подальший розвиток співпраці
Херсон. Двоє чоловіків у човні в одному із затоплених районів, 10 червня 2023 року
"Відновлення житла, що ми втратили від бойових дій та затоплення коштуватиме 70 млрд доларів" ― Академія будівництва
Україна отримала 63 млн євро від Світового банку. Куди підуть кошти
Україна отримала 63 млн євро від Світового банку. Куди підуть кошти
На початок