На Рівненщині у травні 2023 року найбільше здорожчали свинина, овочі та фрукти. Водночас здешевшали яйця та соняшникова олія. Такі дані оприлюднили на офіційному сайті управління статистики в області. Там зазначили, що інфляція у травні, порівняно з квітнем, становила 0,3%, а з початком року — 2,9%.

Загалом у травні ціни на продукти й безалкогольні напої зросли на 0,6%.

Найбільше подорожчали свинина — на 7,2%, овочі — на 5,7% та фрукти — на 5,6%. На 5,7-0,1% зросли ціни на кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочну продукцію, сметану, макаронні вироби.

Водночас на 22,8% подешевшали яйця, на 5,9-0,1% знизилися ціни на шоколад, сало, соняшникову олію, інші продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, цукор, молоко, рис, яловичину, масло, рибу та продукти з риби, сири.

Дані управління статистики. Суспільне Рівне

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, зокрема, тютюнові вироби — на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2%, зокрема, взуття — на 3,2%, одяг — на 1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося шляхом подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1%, а також амбулаторних послуг — на 0,7%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,8% переважно через здешевлення палива та мастил на 2%.

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