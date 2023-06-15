Випускник 11-го класу Сергій Пасічко створив прилад для моніторингу екологічного стану довкілля. Над розробкою разом з вчителем фізики працював приблизно пів року. Пристрій обійшовся в 900 гривень. За словами Сергія Пасічка, він стане в нагоді аграріям та рієлторам. Зі своїм проєктом полтавець взяв участь у Малій академії наук та на всеукраїнському рівні посів третє місце.
"В нас тут розташована антена для передачі даних та сонячна батарея. Цього достатньо, щоб він працював автономно. Тут є акумулятор. Потрібно його увімкнути. Він подасть світлові індикації - і почнеться збирання даних. Всі дані можна спостерігати у вільному доступі на сайті. Сайт має назву "Екологічний моніторинг навколишнього довкілля", - говорить автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.
"Почали з Сергієм співпрацювати. І Сергій висунув таку ідею стосовно саме мобільних отаких от станцій моніторингу довкілля. І таким чином контролювати якість повітря. Також даний прилад має функцію дозиметричного вимірювання, що дає можливість відслідковувати фон радіаційний, тобто потужність радіоактивної дози", - каже вчитель фізики полтавської школи № 9 Олександр Займак.
Розробкою приладу Сергій під керівництвом вчителя займався пів року. Важить пристрій до двохсот грамів.
"Його можна розмістити на фасадах будинків, на деревах, на стовпах. Ми таку цікавинку робили: закріплювали на простий клей. І він працював і не відвалювався", - пояснює автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.
Сергій Пасічко каже, що деякі модифікації пристрою стануть у нагоді аграріям та рієлторам.
"Якщо у нас на кожному фасаді новобудови вже зараз почнуть встановлювати хоча б по одному такому пристрою, людина, коли буде обирати будинок, вона зможе обрати, наприклад, сонячну сторону, там, де у нас є датчик яскравості, куди опади падають. Збирати будемо ми статистику, де в Полтаві більше опадів і де більше застоюється вода, де гірша каналізація, там просто буде більша вологість триваліший час. І завдяки цьому рієлторська галузь може вийти взагалі на інший рівень", - каже автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.
Свій проєкт Сергій Пасічко захистив у Малій академії наук. Мета хлопця: знайти спонсорів, аби збільшити кількість авторських мініметеостанцій та локально контролювати екологічний стан довкілля.
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