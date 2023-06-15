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"В подальшому їх буде ціла система": 11-класник з Полтави створив мініметеостанцію
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"В подальшому їх буде ціла система": 11-класник з Полтави створив мініметеостанцію

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&quot;В подальшому їх буде ціла система&quot;: 11-класник з Полтави створив мініметеостанцію
Суспільне Полтава

Випускник 11-го класу Сергій Пасічко створив прилад для моніторингу екологічного стану довкілля. Над розробкою разом з вчителем фізики працював приблизно пів року. Пристрій обійшовся в 900 гривень. За словами Сергія Пасічка, він стане в нагоді аграріям та рієлторам. Зі своїм проєктом полтавець взяв участь у Малій академії наук та на всеукраїнському рівні посів третє місце.

"В нас тут розташована антена для передачі даних та сонячна батарея. Цього достатньо, щоб він працював автономно. Тут є акумулятор. Потрібно його увімкнути. Він подасть світлові індикації - і почнеться збирання даних. Всі дані можна спостерігати у вільному доступі на сайті. Сайт має назву "Екологічний моніторинг навколишнього довкілля", - говорить автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.

Школяр з Полтави створив дешеву метеостанцію
Метеостанція полтавського школяра Сергія Пасічко. Суспільне Полтава

"Почали з Сергієм співпрацювати. І Сергій висунув таку ідею стосовно саме мобільних отаких от станцій моніторингу довкілля. І таким чином контролювати якість повітря. Також даний прилад має функцію дозиметричного вимірювання, що дає можливість відслідковувати фон радіаційний, тобто потужність радіоактивної дози", - каже вчитель фізики полтавської школи № 9 Олександр Займак.

Метеостанцію створювати полтавцю допомагав учитель фізики
11-класник та його вчитель з Полтави розробили метеостанцію. Суспільне Полтава

Розробкою приладу Сергій під керівництвом вчителя займався пів року. Важить пристрій до двохсот грамів.

"Його можна розмістити на фасадах будинків, на деревах, на стовпах. Ми таку цікавинку робили: закріплювали на простий клей. І він працював і не відвалювався", - пояснює автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.

Сергій Пасічко каже, що деякі модифікації пристрою стануть у нагоді аграріям та рієлторам.

«В подальшому їх буде ціла система»: 11-класник з Полтави створив міні-метеостанцію
Винайдена школярем метеостанція, передає зібрану інформацію через інтернет в режимі Live. Суспільне Полтава

"Якщо у нас на кожному фасаді новобудови вже зараз почнуть встановлювати хоча б по одному такому пристрою, людина, коли буде обирати будинок, вона зможе обрати, наприклад, сонячну сторону, там, де у нас є датчик яскравості, куди опади падають. Збирати будемо ми статистику, де в Полтаві більше опадів і де більше застоюється вода, де гірша каналізація, там просто буде більша вологість триваліший час. І завдяки цьому рієлторська галузь може вийти взагалі на інший рівень", - каже автор приладу для моніторингу екологічного стану довкілля Cергій Пасічко.

Свій проєкт Сергій Пасічко захистив у Малій академії наук. Мета хлопця: знайти спонсорів, аби збільшити кількість авторських мініметеостанцій та локально контролювати екологічний стан довкілля.

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