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"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
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"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи

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&quot;Ми намагаємося зупинити цю війну&quot;: як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Акустичні системи з тубусів від "Джавелінів" майструють у Вінниці. Фото: Суспільне

Акустичні системи з тубусів від "Джавелінів" майструють у Вінниці на базі підприємства з виробництва професійного звукового обладання. Проєкт — благодійний — розповідає його автор Максим Гузій.

"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Фото: Суспільне

Каже, це потреба часу, а заразом можливість зібрати гроші на армію.

"Це сміття війни, це пластик, що валяється у полях, де ведуться активні бойові дії. Ми беремо це "сміття війни" переробляємо його і даємо інше життя. Таким чином намагаємося зупинити цю війну", — каже Максим Гузій.

"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Фото: Суспільне

Тубуси від "Джавелінів" передають підрозділи ЗСУ, які використовують протитанкові ракетні комплекси у боротьбі з росіянами, — каже Максим Гузій.

"Всі ми почали збирати ресурси, гроші, шукати допомогу. Щоразу це важче. Ми мусимо розвивати свою креативність задля того, щоб зібрати ресурси. Одного разу хлопці нам віддячили сувеніром — контейнером від джавелінів. Я довго думав що з ним зробити — розмалювати його або розписати цікаво, але вирішив, створивши технологічний продукт який буде цінний людині, яка його придбає й зможе ним користуватися — такий продукт має право на життя", — розповідає Гузій.

"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Фото: Суспільне

В якості корпусу акустичної системи — тубус від американського протитанкового ракетного комплексу "Джавелін". Це розробка одного з вінницьких підприємств, що спеціалізується на виробництві професійного звукового обладання, — розповідає головний інженер-конструктор Валерій Олексюк.

"Це не проста ідея. Такі системи нагадують про війну, разом із тим — це повноцінний акустичний виріб. Його можна використовувати як на прифронтових концертах, так і на виставках, презентаціях", — каже Валерій Олексюк.

"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Фото: Суспільне

Виготовлення акустичних систем починається з проєктування й прорахунків. Після працівники беруться за виготовлення.

"Ми намагаємося зупинити цю війну": як у Вінниці з тубусів майструють акустичні системи
Фото: Суспільне

Підприємство, яке виготовляє акустичні системи з тубусів від "Джавелінів" не заробляє на цьому — каже головний інженер-конструктор Валерій Олексюк. Нині спільно з волонтером Максимом Гузієм збирають гроші на закупівлю трьох автомобілів невідкладної допомоги для ЗСУ. Каже — мріє, щоб далі таких ініціатив, нехай і благодійнийних, в Україні, більше не було.

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