Микола Гаврилюк – співзасновник підприємства з виробництва дронів, що працює близько року і базується в Житомирі. Разом із командою він розробив і виготовив дві моделі дронів – розвідувальний і ударний. Нині ці моделі проходять випробовування на фронті. В інтерв’ю Суспільному Житомир Микола розповів про те, скільки часу пішло на виготовлення першого прототипу, відмінності між "цивільними" та "військовими" дронами, а також про те, чим у цій справі йому допомагає військовий досвід.

Про те, як з’явився проєкт з виробництва

Цей проєкт з розробки і випуску дронів розпочався влітку 2022 року. Тоді мова про виробництво ще не йшла. Тоді ми почали отримувати запити на поставку дронів. Майже всі зараз використовують "цивільні" дрони фірми DJI або Autel китайського виробництва. І ми одразу помітили, що для цих дронів у ворога нашої країни – Російської Федерації – є протидія, а у нас її немає. Ми зрозуміли, що з кожним місяцем буде все важче і важче їх діставати, або ж у нашого ворога буде все більше засобів боротьби з ними. Треба було зробити якусь протидію цьому.

Тоді з’явилась команда з декількох людей, яка почала поетапно розбирати, що для цього потрібно. Це досить складний виріб, не треба недооцінювати китайські дрони – вони вкладали в це десятки-сотні мільйонів доларів протягом багатьох років. Тобто у них є дійсно велика матеріально-технічна база і вони це дійсно вміють робити. Плюс у них є ресурс, а у нас, ще й до того воюючої країни, цього всього немає. Тому цей челендж був досить серйозний, але у нас вийшло. Я не скажу, що ми можемо скласти їм конкуренцію, але, я вважаю, що до кінця року ми зможемо створити якусь певну нішу, яка зможе компенсувати виключно прифронтові зони. А далі – після війни – побачимо.

Про фінансування

Це була ідея мого хорошого друга – це Юрій Бірюченко, також нам дуже допомагав фонд "Духовна освіта". Фактично всі гроші – приватні, тобто державних замовлень ми не отримували і лише зараз проходимо процес айдіфікації – це коли перевіряє Мінцифра, після чого можна укладати такі контракти. Тобто фактично це все двома-трьома людьми зроблено, ну і командою – без них би взагалі нічого не було.

Про команду, яка займається розробкою та виготовленням дронів

З усієї команди – а вона досить велика, якщо говорити виключно про інженерів – дрони робила тільки одна людина з усіх. Інші – або електромеханіки, або програмісти, або схемотехніки. Тобто це люди, які розуміються в фізичних процесах, але з дронами вони мали справу вперше. Тут спрацювала така виключно українська жилка – пристосовуватись до всього.

Про процес виробництва

Ми розділили конструкторське бюро і виробниче. Люди, які проєктують, вони фактично майже постійно пишуть код, розбираються, чому виникають якісь проблеми, як пришвидшити процес, на чому можна зекономити, а на чому не варто. Це у нас "ельфи" – ми їх так називаємо.

Далі є у нас виробництво – "гноми". Там відбувається вся металообробка, інші фізичні процеси. Там досить багато пилу, і ці речі трохи шкідливі для чистової обробки. Там знаходяться склади, де є електроніка, і там відбувається перший етап зборки. Далі це все відноситься в цех, де під нормальною витяжкою це все напаюється, і дрон повертається до інженерів. Вони "зашивають" програмне забезпечення і тестують дрони. Ще в нас є декілька екіпажів, які їздять на полігон і перевіряють дрони в напівбойових умовах. Після цього їх повертають, перевіряють комплектацію, пакують і передають військовим, які попередньо вже пройшли навчання.

Співзасновник виробництва Микола Гаврилюк з Житомира. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Перший прототип

Я скажу, як один відомий конструктор велосипедів, який спускався з гори. Коли його запитали: "Скільки ви розбили велосипедів", він сказав: "Я розбив усі". Приблизно після 10-15 розбитого дрона з’явився прототип. У часі це зайняло десь пів року, тобто десь пів року тривала розробка.

Як ви знаєте, в основному на фронті дрони використовуються для розвідувальних та для ударних операцій. Більше ні для чого, окрім якихось спеціалізованих рішень. Ми не поєднували це все в один дрон, а одночасно ми розробляли одразу дві моделі – розвідувальну і ударну. Тобто, фактично ми вели розробку паралельно. Тому це й зайняло пів року. Я вважаю, що це багато для воюючої країни, але по міркам науки – це дуже мало.

Про складнощі

Якщо говорити про складнощі – то, напевно, вони були усі, які лише можна уявити. Це і дефіцит деталей, і неможливість сформувати собі товарну матрицю і їх порівняти, підходить воно чи ні. Тобто ти кожну маленьку штучку чекаєш два-три тижні, перекуповуєш у когось через Китай, Австралію чи Польщу. І з цієї проблеми вийшла інша – логістична, тобто доставка. Одночасно перестали працювати швидкі доставки. Тут дуже допомогло, що українців багато по всьому світу і вони почали працювати як одна мережа і допомагати. Потім – дефіцит фахівців, адже якщо ти маєш можливість масштабувати виробництво, ти можеш працювати швидко. Бо є і можливість залучати гроші, і є повна співпраця з "Армією дронів", вони допомагають. Але тобі треба людина ось тут і зараз, а її немає, бо вона або воює, або щось іще. Це найважче питання. Ну і спочатку для нас було незрозуміло, де це усе робити, аби не "засвітити" локацію. Але ми з усім цим впоралися.

Походження комплектуючих

Якщо казати про щось складне – наприклад, оптику чи дрібну схемотехніку, яку в Україні не робить ніхто, то це Тайвань, Китай, Франція. Все інше – переважно з Європи. Механічні деталі і акумулятори – це все з України, програмне забезпечення – тільки Україна. Я б сказав – десь 60% на 40%, де 60% – комплектуючі з-за кордону. Але ця статистика змінюється, і ми, і інші робимо все, аби її змінити, бо переживаємо, що припиниться імпорт.

Чи допомагає досвід військового у виробництві дронів

Це фактично є основою. Якби я не був військовим, і не був там, я б і не знав, що їм потрібно. І ми б робили це набагато довше. Для військових щось робити насправді дуже важко, бо ти не можеш зробити щось одне, що працюватиме постійно. Усе змінюється майже щотижня, постійно треба підтримувати зв’язок з військовими, їх бригадами. Для кожного виду дронів у нас є чати з військовими, де вони постійно пишуть питання, пропозиції, зауваження. Чому? Тому що ворог пристосовується постійно, так само веде розвідку, намагається виробити протидію. І Росія досить системна в цьому питанні. Вона не воює так як ми. Ми дуже розумно це робимо, а вони досить системно працюють – як регулярна армія. І якщо вони щось бачать нове, вони знаходять цьому протидію і вводять її на всіх ділянках фронту. І це одразу впливає на роботу, бо ти міг зробити один дрон, і тут з’являється йому протидія. Доводиться постійно щось змінювати, вдосконалювати. Тому без військового досвіду і особливо без цієї системи горизонтальних зв’язків це просто неможливо. Тобто ти будеш робити абищо – просто продавати, ганяти туди-сюди кошти, волонтерів бідних мучити. Я проти такого підходу.

Процес випробування дронів

В обох комплексів дронів немає бойової історії, вони наразі проходять випробування. Не можу розповідати де, але скоро в нас з’являться відеопідтвердження. Це велика серія, яка пішла одразу на декілька ділянок фронту. Зараз чекаємо на відгук про результат застосування – наскільки стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, яке можуть нести навантаження, як працює оптика, які вони в експлуатації і як швидко люди вчаться користуватись ними. Попередньо люди, які ними користуються, пів місяця навчались тут.

Що такі дрони дадуть українському війську

Військо буде мати свою невразливу технологію. Що я маю на увазі? Є таке поняття, називається "бекдор".

Якщо якийсь китаєць або росіянин написав код, то він обов’язково закладе туди маленький рядок, щоб скористатися ним за потреби. У випадку з дронами – це вразливості, які вони використовують для систем пеленгації. Тобто, у нас їх немає. Як це виглядає – коли наш пілот піднімає дрон – його вже бачать. Прошивай його чи ні – він у будь-якому випадку буде помітний в ефірі. Відповідно екіпаж і людину, яка тримає цей пульт, так само видно. Чи вразять його – це вже справа удачі.

А у нас такого немає. Якщо ми щось робимо, і воно використовується в Україні, проходить сертифікацію Міноборони – таких вразливостей немає. Ну і такі дрони більш пристосовані для військових дій. Тобто "цивільні" дрони – це "цивільні" дрони, я би їх взагалі усі вилучив. Просто питання в тому, що немає достатньої кількості українських виробників, які зможуть закрити цей дефіцит. І питання не в грошах навіть, а в кількості. DJI – досить хитра компанія, і вони були готові до різкого збільшення попиту.

Відмінність "військових" і "цивільних" дронів

Концепція DJI – це пульт і сам дрон. Компанія вкладала дуже багато грошей, аби зробити процес використання дронів максимально простим, аби ним могла користуватися будь яка людина.

Якщо говорити про "військові" дрони, то в їх виробництві використовують хитрощі. З того, що можу сказати, то, наприклад, в наших дронах використовують одну або декілька антен, які роблять переадресацію сигналу. Тобто людину з пультом не видно в ефірі. Видно точку виходу сигналу, а вона може знаходитися будь-де. Це одна маленька річ, яка дуже ускладнила процес виробництва, але ми вважаємо, що це необхідно. Тобто наші дрони не керуються напряму пультами – знову ж таки, через те, що ми спілкуємося з військовими щодня і знаємо, що багато втрат саме серед пілотів, і їх важко вчити. Враховуючи конструкцію дрона – він ніколи не літає на 50-100 кілометрів, це завжди два-три-чотири – до десяти. А десять кілометрів – це завжди "нуль". Пілоти завжди знаходяться фактично в бліндажі, а то й за ним і наражаються на небезпеку.

Ще один важливий нюанс – у "цивільних" дронів є штатна камера, штатний JPS, і змінити щось у них фактично неможливо. Майже всі дрони, які виробляються для військових – модульні. Тобто там можна щось додати, щось прибрати. І програмне забезпечення до них можна змінювати. Також "цивільні" дрони не мають захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

Один із розроблених в Житомирі дронів. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Один із розроблених в Житомирі дронів. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Один із розроблених в Житомирі дронів. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Керування розробленими в Житомирі дронами. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Елементи розробленого в Житомирі дрона. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

Випробування розробленого в Житомирі дрона. Житомир, червень 2023 року. Фото: Олена Ваховська для Суспільне Житомир

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