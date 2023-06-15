У Чернівецькій області з 15-ти очисних споруд лише три у доброму стані та відповідають санітарно-епідемічним нормам. Водночас у деяких громадах більшість стічних вод потрапляють у водойми не повністю очищеними. Це впливає на якість води у поверхневих та підземних джерелах водозабезпечення.

Про це в ефірі Українського радіо.Чернівці розповіла директорка обласного Департаменту систем життєзабезпечення Тетяна Антонюк.

В якому стані очисні споруди на Буковині

У незадовільному стані перебувають сім очисних споруд. Це стосується Сторожинецької, Заставнівської, Новоселицької, Хотинської, Глибоцької, Берегометської та Кострижівської громад. Там технічне забезпечення на очисних спорудах не замінювали впродовж тривалого часу.

"Особливо гостра ситуація в Сторожинці, Заставні, Берегометі та Кострижівці. Там очисні споруди у такому стані, що більшість стічних вод не з повною очисткою потрапляють у водойми. Це негативно впливає на екологію. Ці споруди треба якнайшвидше реконструювати або побудувати нові", – каже Антонюк.

За словами директорки департаменту, попри те, що у Чернівцях, Сокирянах, Путилі, Новодністровську та Неполоківцях очисні споруди використовують десятиліттями, їхній стан нормальний.

Усім санітарним нормам відповідають очисні споруди у Вижниці, Кельменцях та Новодністровську. За словами Антонюк, у Вижниці їх почали будувати у 2019 році й нещодавно завершили. Водночас громада має добудувати каналізаційний колектор для повної очистки стічних вод, які потраплятимуть у водойми. Для цього у міськраді планують скоригувати проєктну документацію та подаватися на проєкти зі співфінансування.

Як покращити стан очисних споруд

Громади можуть покращити очисні споруди на умовах співфінансування. Ті, які мають готову проєктну документацію, внесли до обласної програми "Питна вода" – так обласна адміністрація може допомогти громадам знайти грантовий проєкт або партнерів, які долучаться до фінансування.

За словами Антонюк, обласна програма розрахована на декілька років, оскільки роботи з реконструкції чи будівництва очисних споруд вимагають розробки та погодження документації, а також можливості громади співфінансувати роботи.

"Ця програма – підстава для фінансової підтримки з держави. Департамент не може бути замовником, усі документи має подавати громада, а ми лише сприяємо. Деякі проєктні документації потрібно скоригувати за цінами 2023 року, тоді можна буде подаватися на різні гранти та співфінансування міжнародних фондів", – каже директорка департаменту.

За її словами, у Сторожинці вже є проєктна документація на будівництво очисних споруд – роботи вартують 40 мільйонів гривень. Оскільки громада готова співфінансувати будівництво, департамент допоможе знайти міжнародних партнерів – наразі готують документи для цього.

Також Глибоцька громада скоригувала проєктну документацію й провела частину робіт з оновлення споруд. Водночас потрібно виділити фінансування на добудову каналізаційного колектора.

"Наприклад, Заставнівська громада не готова проводити співфінансування та навіть корегувати проєктну документацію, бо на це теж треба виділяти гроші. Одна з умов подання проєкту на грант чи проєкт фонду – співфінансування", – каже Антонюк.

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