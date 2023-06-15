Що входить у професійну гігієну порожнини рота, як часто варто ходити до стоматолога, як правильно обрати зубну щітку, нитки, ополіскувачі та як перевірити чи чисті у вас зуби. Про це у програмі "Відверто з лікарем" на Українському Радіо "Чернігівська хвиля" розповів гість програми лікар-стоматолог Володимир Шевчук.

Далі з його слів:

Замість того, щоб лікувати хворобу, краще її попереджувати. До профілактики відноситься гігієна порожнини рота. Майже всі хвороби, включаючи карієс, з’являються в результаті поганої гігієни рота.

На сьогодні дорослі люди не зовсім якісно вичищають зуби.

Що входить у професійну гігієну та як часто варто ходити до стоматолога

Візити до стоматолога мають бути раз на пів року. Якщо вдома людина ідеально вичищає сама, то цей термін можна розподілити на один рік. Якщо існує пародонтит, то до стоматолога потрібно звертатися раз на три місяці.

Професійна гігієна — це комплекс заходів, які призводять до того, що у пацієнта абсолютно або максимально чисті зуби. Вона охоплює етапи:

зняття твердих зубних відкладень — зубного каменю;

зняття м’яких зубних нашарувань під’ясенних та над’ясенних;

полірування зубів пастами;

відбілювання зубів.

Як перевірити чи чисті зуби

Точкою перевірки є стан зубів після професійної гігієни порожнини рота у стоматолога. Після такої чистки люди можуть помітити фізіологічні проміжки між зубами. Вони мають зберігатися і при домашній гігієні.

Гігієна порожнини рота — як перевірити чи чисті зуби. ФОТО: Getty Images

Як правильно чистити зуби

Вимітаючими рухами від ясен до жувальної поверхні, тобто верхня щелепа зверху вниз, а нижня — знизу вверх. Так потрібно чистити бокові поверхні зубів. Жувальну поверхню та різці потрібно чистити горизонтальними рухами. Язик чистимо за необхідністю, тому що наліт на язиці може з’явитися внаслідок інших хвороб, наприклад, шлунково-кишкового тракту.

Зуби потрібно чистити два рази на день — зранку і ввечері. Вдень буде достатньо просто прополоскати рот водою або використати жуйку без цукру.

Яку зубну щітку потрібно обирати

Існують мануальні зубні щітки та електричні.

У світі існує понад десять запатентованих методик чистки зубів. І сказати як правильно чистити зуби однозначно не можна. Але люди повинні знати про те, що після чистки в домашніх умовах зуби мають бути чистими, тобто гладенькими.

Зазвичай потрібно використовувати щітку середньої жорсткості. Вона підходить майже 90% людей. Якщо говорити про електричну зубну щітку, то вона виконує більше рухів, а отже ретельніше вичищає поверхню зубів. На деяких щітках, на тильній стороні головки, є маленькі шипи. Їх використовують для чистки язика та щік

Важливо не те, якою щіткою користується людина, а те наскільки вона вичищає та доторкається до усіх поверхонь зуба.

Гігієна порожнини рота — як обрати зубну щітку. ФОТО: Getty Images

Щітку, бажано, міняти раз на два місяці, коли починають крутитися та просідати щетинки. Якщо ванна і туалет сумісні, то щітки слід зберігати в футлярчиках, щоб мікроби з туалету при змиванні не осіли на щетині. Якщо ви лікуєте порожнину рота, то щітку, після кожного застосування, щоб не купляти нову, треба мити милом: намилити, залишити до наступної чистки зубів, перед якою ретельно помити щітку від мила.

Зубні нитки

Вони бувають різними по пропитці. Є нитки, які просочені воском, а є сухі. Також існують нитки, які виглядають як стрічка, або як ниточка.

Зубну нитку використовують після зубної щітки й вона має бути обов’язковою. Зубні проміжки людина не може вичистити тільки щіткою.

Для людей у яких є брекети або мости існують нитки суперфлос. Це спеціальна нитка, яка порізана на шматки по 30 сантиметрів і в цей шматок входить ліска та розпушена нитка.

При чищенні проміжку зубів нитка має бути в натягнутому стані та не торкатися ясен, щоб їх не порізати.

Як доглядати за яснами

Для догляду за яснами потрібно використовувати додаткові методи та засоби гігієни. До них відносять іригатори — пристрій, який за допомогою води вимиває наліт із зубів і йоршики, якими вичищається простір між яснами.

Таку чистку рекомендують людям з неправильним прикусом та у кого мостоподібні конструкції, імпланти та хвороби тканин пародонта.

Також існує ополіскувач. Його варто використовувати як додатковий метод гігієни. Він може підтримати відчуття свіжості подиху після чистки зубів пастою. Але він є індивідуальним.

Гігієна порожнини рота — як обрати зубну пасту. ФОТО: Getty Images

Зубна паста

Один із критеріїв вибору пасти є те, для чого планується її використовувати. Для лікування ясен потрібно обирати пасту з травами, щоб відбілити зуби — спеціалізовану пасту для відбілювання. Якщо з зубами все добре, то можна обрати комплексну пасту.

Спеціалізовані пасти потрібно використовувати не більше двох тижнів без перерви. Краще мати дві-три пасти та міняти їх при умові, що не відбувається лікування запального процесу.

Пасту з вугіллям також краще використовувати не більше двох тижнів.

Гігієна рота у дітей

Для діток не можна використовувати абразивні пасти й не можна використовувати жорсткі щітки. Це може пошкодити емаль зубів.

Зубні нитки та ополіскувачі дітям використовувати можна.

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