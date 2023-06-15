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Як часто тварини кусають людей у Рівненській громаді та що робити, якщо це сталось
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Як часто тварини кусають людей у Рівненській громаді та що робити, якщо це сталось

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Як часто тварини кусають людей у Рівненській громаді та що робити, якщо це сталось
Фото ілюстративне / Суспільне Рівне

У єдиній державній ветклініці Рівненської громади з початку 2023 року зареєстрували 63 тварини, які вкусили людей. Про це Суспільному 15 червня повідомив начальник міського управління ГУ Держпродспоживслужби в області Анатолій Сасовський. Інформацію про таких тварин вони отримують з міського травмпункту і беруть під нагляд.

Зі слів Анатолія Сасовського, щороку в Рівненській громаді реєструють до двох сотень тварин, які покусали людей.

  • 2021 рік – 171;
  • 2022 – 131;
  • з початку 2023 – 63.

Інформацію про таких тварин отримують з міського травмпункту. Її надають за фактом звернення пацієнта з укусами.

"Собаки чи коти, які покусали людей чи інших тварин, мають бути негайно доставлені в державний заклад ветмедицини. В нашій громаді він один – це Рівненська міська дільнична лікарня ветеринарної медицини на Малорівненській, 91. Тварину зобов'язані доставити її власник, або представник підприємства чи організації, на якій вона перебуває. Якщо це безпритульна тварина – особи, які займаються відловом. В лікарні тварину оглядають і вирішують питання карантину на 15 днів", – пояснив Анатолій Сасовський.

Також він наголосив: людина, яку вкусила тварина, обов'язково негайно має звернутися до лікаря, аби убезпечити себе від сказу.

"Бо сказ – це дуже небезпечне захворювання, хворіють усі теплокровні тварини та людина. Воно має гострий перебіг, вражає, в основному, нервову систему. І, як правило, і в тварин і в людей закінчується майже на 100% летально. Тільки щеплення домашніх тварин від сказу може убезпечити і тварин, і власника від захворювання на сказ", – сказав Анатолій Сасовський.

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