У Рівному в 2023 році скасували роботу міських пришкільних таборів з міркувань безпеки, розповів Суспільному начальник управління освіти Богдан Турович. Водночас батьки можуть віддати дитину у приватний табір денного перебування, там організовують дозвілля для хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 10 років.

Чому місто скасувало табори

Пришкільні дитячі табори у Рівному не діють з міркувань безпеки, пояснює очільник профільного управління Богдан Турович.

"Цьогоріч ми готувалися до оздоровчого сезону і пришкільних таборів, але через події, які відбулися в Умані й в Дніпрі, вирішили не проводити. Пришкільний табір — це не тільки перебувати на території школи, де ми можемо гарантувати безпеку, тому що є укриття. Пришкільний табір передбачає відвідування різних закладів: театр, музей, зоопарк. А якщо в дорозі застане повітряна тривога? А, не дай Боже, обстріл? Хто тоді нестиме відповідальність за дітей? Саме через це вирішили не проводити цьогоріч пришкільні табори", — розповів посадовець.

Богдан Турович. Фото: Суспільне Рівне

Досвід приватного табору

Керівниця приватного табору Катерина Соболєва розповіла, що попри другий рік повномасштабної війни, батьки не бояться віддавати дітей до них.

"Батьки знають, що у нас є сховища, батьки знають, що нам можна довіряти, і навіть збільшилась кількість дітей. Якщо тут (парк Шевченка, - ред.) застає тривога, то у нас є гарна локація на Драгоманова — суд, там гарне місце. Ми навіть минулого року кілька разів там обідали. А якщо в студії, у нас, на Міцкевича, 2, то там є гарне сховище Укртелекому, воно безпечне, хороше, велике і ми спускаємось туди", — зазначила керівниця табору.

Катерина Соболєва. Фото: Суспільне Рівне

Подорожі та виїзди з дітьми далеко від офісу у таборі не організовують, аби мінімізувати ризик перебування далеко від укриттів. Катерина Соболєва каже: з щоденним маршрутом по місту завжди ознайомлюють батьків, аби за потреби ті могли забрати дитину.

"П'ятниця у нас найцікавіша, тому що ми постійно або відвідуємо бібліотеку, або йдемо до пожежників, до поліцейських, або йдемо на дитячу залізницю. В цю п'ятницю, наприклад, ми йдемо в аптеку, будемо робити мило", — повідомила керуюча.

Поради дитячої психологині

Дитяча психологиня Діана Савенко каже: батьки повинні обговорити з дитиною, як вона хоче провести дозвілля влітку. Обирати табір також краще спільно.

"Дуже важливо сісти з дитиною і поговорити. Сідаємо з дитиною і кажемо: «Давай придумаємо 50 чи 100 кльових ідей цього літа, що б ти хотів зробити». І разом з дитиною починаємо творити, писати, створювати колаж чи малювати. У будь-яких методиках. Залежно від віку, звичайно", — рекомендує фахівчиня.

Діана Савенко. Фото: Суспільне Рівне

Табори можуть допомогти соціалізуватись та зняти емоційну напругу дітям з родин переселенців та малечі, чиї батьки на війні, додає спеціалістка:

"Коли наші діти починають інтегруватись у те суспільство, де вони є, де є такі ж дітки, як вони, вони розуміють, що це нестрашно. Зазвичай страхів більше у мам: а що буде, якщо мова... А що буде, якщо цькуватимуть дитину?.. Але діти — це діти. І вони швидше знаходять спільну мову, спільні точки, спільне хобі, що їм подобається. Тому, коли ми вводимо дитинку в таке середовище, їй легше буде восени піти до школи".

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook