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Буковинці можуть отримати пільговий кредит на будівництво чи купівлю житла: які умови
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Буковинці можуть отримати пільговий кредит на будівництво чи купівлю житла: які умови

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Буковинці можуть отримати пільговий кредит на будівництво чи купівлю житла: які умови
Кельменецька громада. Фото: Суспільне Чернівці

Кельменецька громада Чернівецької області долучилася до програми кредитування "Власний дім". Жителі громади можуть отримати довгостроковий пільговий кредит на будівництво чи купівлю власного житла під 3% річних.

Про це у коментарі Суспільному повідомив голова обласного фонду підтримки будівництва на селі Павло Нідзілян.

Програма працює у громадах, які можуть співфінансувати не менше 10% суми кредиту. Крім Кельменецької, це ще чотири громади з кожного району області. Також, за словами Нідзіляна, наразі три громади планують затвердити місцеві програми кредитування для участі у програмі "Власний дім".

Хто може отримати кредит

На умовах співфінансування з громадою кредит можуть надати буковинцям, які живуть та працюють у сільській місцевості. Отримати кредит виключно за гроші обласного бюджету без співфінансування можуть учасники АТО/ООС, військовослужбовці та вимушені переселенці.

Нідзілян каже, орієнтуються на освітян, медиків, правоохоронців, військових, а також приватних підприємців, які допомагають розвивати сільські та селищні громади.

На що можна отримати кредит за програмою "Власний дім"

Кредит надають на двадцять років під 3% річних. Буковинці, які проживають та працюють у селах та селищах, за умовами кредиту можуть отримати:

  • до 400 тисяч гривень на нове будівництво;
  • до 300 тисяч гривень на купівлю будинку чи квартири;
  • до 100 тисяч гривень на добудову, реконструкцію чи капітальний ремонт житла, яке купили;
  • до 250 тисяч гривень на добудову, реконструкцію, капітальний ремонт та купівлю будівельних матеріалів;
  • до 100 тисяч на проведення водо- та газопостачання, освітлення, а також заходів з енергоефективності.

Цьогоріч з обласного бюджету на програму кредитування передбачили 2,5 мільйони гривень. Документи на отримання кредиту подали дві сім’ї, одна з них – з Кельменецької громади. За словами Нідзіляна, торік через воєнний стан програму змогли виконати частково – з бюджету області профінансували 2 кредити.

Щоб отримати кредит, слід звернутися до обласного фонду підтримки будівництва на селі на вулиці Героїв Майдану, 194-А (офіс 236). Перелік документів можна уточнити за номерами: 099 483 38 27 або 068 212 89 70.

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