ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дощ і гроза. Стало відомо, якою буде погода 19 червня на Івано-Франківщині
ПОГОДАРегіони

Дощ і гроза. Стало відомо, якою буде погода 19 червня на Івано-Франківщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дощ і гроза. Стало відомо, якою буде погода 19 червня на Івано-Франківщині
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

До кінця дня 18 червня та упродовж 19 червня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі — значний дощ, грозу, вдень — помірні опади, місцями — грози. В області оголосили штормове попередження І рівняПогодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. небезпечності. Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря по Івано-Франківську вночі складатиме 13-15⁰ тепла, вдень — 20-22⁰ вище нуля. По області вночі температура повітря прогріється до 10-15⁰ тепла, вдень — 19-24⁰ тепла.

У високогір’ї Карпат вночі очікується 7-12⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-18⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 км.

Синоптики прогнозують, що гідрологічна ситуація теж зміниться. Протягом 18-20 червня в Дністрі на ділянці Галич — Заліщики через добігання хвилі дощового паводка на 1-1,5 м підніметься рівень води.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств
У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств
Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
Синоптик розповів, коли в Черкаській області чекати дощів
Синоптик розповів, коли в Черкаській області чекати дощів
На початок