До кінця дня 18 червня та упродовж 19 червня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі — значний дощ, грозу, вдень — помірні опади, місцями — грози. В області оголосили штормове попередження І рівня небезпечності. Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря по Івано-Франківську вночі складатиме 13-15⁰ тепла, вдень — 20-22⁰ вище нуля. По області вночі температура повітря прогріється до 10-15⁰ тепла, вдень — 19-24⁰ тепла.

У високогір’ї Карпат вночі очікується 7-12⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-18⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 км.

Синоптики прогнозують, що гідрологічна ситуація теж зміниться. Протягом 18-20 червня в Дністрі на ділянці Галич — Заліщики через добігання хвилі дощового паводка на 1-1,5 м підніметься рівень води.

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