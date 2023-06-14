Намагався переплисти Південний Буг: на Вінниччині потонув 29-річний хлопець

У селі Маньківка на Вінниччині водолази дістали із Південного Бугу тіло 29-річного хлопця. Він зник під водою, коли намагався дістатися протилежного берега. Про це повідомили у ДСНС області.

Повідомлення про зникнення хлопця до Служби порятунку надійшло 17 червня о 20:11. На місці події рятувальники одразу розпочали його пошуки. Обстежили річку на території 150 кв.м, але чоловіка так і не знайшли.

Пошуки продовжили о 5-й ранку наступного дня. Тіло загиблого знайшли на відстані 25 метрів від берега. До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалося три чоловіки особового складу та один спецавтомобіль

Причини, що призвели до загибелі молодого чоловіка наразі встановлюються правоохоронцями. До проведення пошукових робіт від ДСНС залучалося три чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.