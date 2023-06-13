ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Ланнівській громаді на Полтавщині створили заказник місцевого значення: що є на його території
ЕКОЛОГІЯПриродадовкілляРегіони

У Ланнівській громаді на Полтавщині створили заказник місцевого значення: що є на його території

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Ланнівській громаді на Полтавщині створили заказник місцевого значення: що є на його території
Суспільне Полтава

На Полтавщині у Ланнівській громаді створили заказник місцевого значення. Про це Суспільному розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА Сергій Олейніков.

19 гектарів території луків у селі Федорівка визнали заказником місцевого значення. Створити заказник вирішили тому, що тут ростуть рідкісні види квітів, занесені до Червоної книги України, розповіла Суспільному заступниця директора місцевого ліцею Ірина Денисенко. Вона разом з учнями досліджувала цю територію.

"Ми приходили, досліджували ці рослинки, адже вони не в один час квітують. Спочатку одні, потім інші. На цій території є зайці, косуля дика, лисиці, рябчики, фазани",– каже заступниця директора Федорівського ліцею.

У Ланнівській громаді на Полтавщині створили заказник місцевого значення: що є на його території
Площа заказника у Ланнівській громаді складає 19 гектарів. Суспільне Полтава

Рішення про статус заказника ухвалили 30 травня на сесії облради.

"Заказник входить до природно-заповідного фонду України, на цій ділянці встановлено особливий режим охорони, відтворення цих земель. Наприклад, забороняється суцільна вирубка, вирубка кущів та інше. Також розорювання. Є певні види робіт: це наукові дослідження, господарська діяльність, на території цих заказників можлива при певних погодженнях і відповідно до чинного законодавства", – розповів Суспільному директор департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА Сергій Олейніков.

У Ланнівській громаді на Полтавщині створили заказник місцевого значення: що є на його території
Рослинність на території заказника. Суспільне Полтава

Начальниця земельного відділу Ланнівської сільської ради Суспільному повідомила:

"Після створення Ланнівської громади дана земельна ділянка перейшла у власність Ланнівської сільської ради. Це нам дало змогу звернутися до Полтавської обласної ради щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення".

Що відомо про заказники Полтавщини

  • За словами директора обласного департаменту екології Сергія Олейнікова, на території області є 162 заказники місцевого значення.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Україна шукає 40 млрд доларів для переходу до &quot;зелених&quot; технологій у металургії — ОПУ
Україна шукає 40 млрд доларів для переходу до "зелених" технологій у металургії — ОПУ
У Прилуках два дні не вивозили сміття із контейнерних майданчиків: що кажуть комунальники
У Прилуках два дні не вивозили сміття із контейнерних майданчиків: що кажуть комунальники
Євгенія Вінницька з Сум отримала золото на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
Школярка з Сум Євгенія Вінницька здобула золоту медаль на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
У Чернівецькій області медзаклади та школи можуть отримати енергоощадні лампи: як це зробити
У Чернівецькій області медзаклади та школи можуть отримати енергоощадні лампи: як це зробити
На початок