На Полтавщині у Ланнівській громаді створили заказник місцевого значення. Про це Суспільному розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА Сергій Олейніков.

19 гектарів території луків у селі Федорівка визнали заказником місцевого значення. Створити заказник вирішили тому, що тут ростуть рідкісні види квітів, занесені до Червоної книги України, розповіла Суспільному заступниця директора місцевого ліцею Ірина Денисенко. Вона разом з учнями досліджувала цю територію.

"Ми приходили, досліджували ці рослинки, адже вони не в один час квітують. Спочатку одні, потім інші. На цій території є зайці, косуля дика, лисиці, рябчики, фазани",– каже заступниця директора Федорівського ліцею.

Площа заказника у Ланнівській громаді складає 19 гектарів. Суспільне Полтава

Рішення про статус заказника ухвалили 30 травня на сесії облради.

"Заказник входить до природно-заповідного фонду України, на цій ділянці встановлено особливий режим охорони, відтворення цих земель. Наприклад, забороняється суцільна вирубка, вирубка кущів та інше. Також розорювання. Є певні види робіт: це наукові дослідження, господарська діяльність, на території цих заказників можлива при певних погодженнях і відповідно до чинного законодавства", – розповів Суспільному директор департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА Сергій Олейніков.

Рослинність на території заказника. Суспільне Полтава

Начальниця земельного відділу Ланнівської сільської ради Суспільному повідомила:

"Після створення Ланнівської громади дана земельна ділянка перейшла у власність Ланнівської сільської ради. Це нам дало змогу звернутися до Полтавської обласної ради щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення".

Що відомо про заказники Полтавщини

За словами директора обласного департаменту екології Сергія Олейнікова, на території області є 162 заказники місцевого значення.

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