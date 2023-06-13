Українці борються за життя своїх дітей, тому обовʼязково виженуть окупантів з рідної землі, питання лише в часі. Так вважає 40-річний військовий Олександр Ткач. До повномасштабного вторгнення чоловік працював лісівником. Нині обороняє Бахмут. Його історію опублікували на Facebook-сторінці Центрального лісового офісу.

Олександр Ткач працював трактористом філії "Тульчинське лісомисливське господарство". Має 11 років стажу лісівника. Україну на передовій захищає з першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у Військово-повітряних силах, обороняючи країну від ракетних атак росіян. За рік перепрофілювався і тепер він гранатометник 57-ї бригади. Найдовше стоїть на захисті міста-фортеці Бахмут.

Олександр Ткач з побратимами. Фото: Центральний лісовий офіс

Виконуючи бойове завдання, військовий отримав поранення. Після госпіталю та реабілітації знову повернувся на позиції у Бахмут.

"Я сам родом з Молдови, там мої батьки. Навчався на Вінниччині, одружився, так і залишився тут жити. Мене часто запитують, чому я не виїхав до Молдови, так і воювати не довелося б. Відповідь проста: Україна — це моя рідна земля, тут моя родина, все, що серцю найдорожче. За неї я стоятиму до кінця і обовʼязково повернуся з перемогою!", — розповідає захисник.

Є у нього чимало захоплень. Одне з них — ремонт автівок, зварювальні роботи. Мріє Олександр реконструювати якусь стару, раритетну модель авто. Раніше хотів відновити "Побєду", але, каже, війна внесла свої корективи. Також наш герой захоплюється бджолярством. Вдома має 10 вуликів, якими нині опікується дружина Ірина. А ще вона виховує їхню трирічну доньку Кіру. На день народження дочки Олександра відпустили з передової на кілька днів.

Фото: Центральний лісовий офіс

Також воїн-лісівник мріє з дружиною побудувати свій дім. Фундамент до нього заклали ще до війни. І ця мрія обовʼязково, каже, здійсниться, адже перемога за Україною.

"З нами правда і сила, нам допомагає пів світу! Ми боремось за життя наших дітей, тож я ні на хвильку не сумніваюсь, що витуримо окупантів з нашої землі, питання лише в часі", — каже Олександр Ткач.