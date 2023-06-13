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Реабілітація на воді: у Вінниці нацгвардієць проводить тренування з веслування для військових
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Реабілітація на воді: у Вінниці нацгвардієць проводить тренування з веслування для військових

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Реабілітація на воді: у Вінниці нацгвардієць проводить тренування з веслування для військових
Нацгвардієць 38-річний Віктор Гуцалюк. Фото: Нацгвардія

У Вінниці нацгвардієць 38-річний Віктор Гуцалюк проводить тренування на човнах для військових. Вінчемпіон України з веслування на байдарках та каное. Про це розповіли у Західному територіальному управлінні Нацгвардії України.

Веслуванням Віктор Гуцалюк займається із 11 років, коли вперше прийшов на заняття до клубу. З часом почав тренувати інших та виховав не одне покоління чемпіонів.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік пішов захищати Батьківщину. Після року служби, у нього з'явилася ідея запровадити заняття на воді для бійців, зокрема тих, які повернулися з бойових дій.

"Бачивши захисників, які приїжджають із війни, які пробули там немалий час, психологічно і морально виснажені, виникла ідея зайнятися реабілітацією на воді. Сьогодні було перше заняття. Настрій у хлопців змінився дуже сильно Вони побачили воду, човни. Показав їм як правильно працювати на них. Вони вийшли на воду. У них не було досвіду, але гвардійці дуже швидко опанували техніку веслування. На обличчях у бійців було видно, що вони трохи відпочили", розповів Віктор Гуцалюк.

Спортсмен вважає, що веслування – це корисний спорт та реабілітація, яка допомагає переключитися, відновитися та зарядитися позитивом.

Реабілітація на воді: у Вінниці нацгвардієць проводить тренування з веслування для військових
Фото: Нацгвардія

Спочатку тренер вчить, як правильно працювати з веслом.

Реабілітація на воді: у Вінниці нацгвардієць проводить тренування з веслування для військових
Фото: Нацгвардія

Далі гвардійські веслувальники сідають в каное та виходять на воду разом із професійними спортсменами.

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