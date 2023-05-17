На Вінниччині розслідують смерть військового Василя Шевчука із Кирнасівки Гайсинського району. Чоловік загинув від вогнепального поранення в живіт на території військової частини, де проходив службу. Це сталося 15 квітня 2023 року.

До Суспільного із запитом щодо висвітлення інциденту звернулася дружина загиблого військового Наталія Соколовська. Нижче подаємо її пряму мову.

Позиція дружини

"Того дня чоловік о дев'ятій ранку зателефонував і попросив, щоб забрали додому буса, який був біля магазину у селі Верхівка. Сказав, що їх мають розформовувати. Ми із сином поїхали до нього в частину за ключами. Він про це знав. Дорогою не раз говорили телефоном. Василь спокійно розмовляв, запитував, де ми. Але, коли під'їхали до КП-2, я його не побачила. Це була 10:27. Зателефонувала. Виклик пішов, але слухавку він не підняв, – розповідає Наталія Соколовська.

Майже до 11 години ми перебували в частині. Солдати обіцяли покликати чоловіка, казали, що скоро прийде. Але він так і не вийшов. При цьому виглядали дуже здивованими, що я приїхала. Аж потім сказали, що сталася надзвичайна ситуація із моїм чоловіком, і його повезли у Тростянецьку лікарню. Ми поїхали слідом. Під лікарнею до припаркованої машини, в якій він перебував, мене не пустили. При цьому при нас ніхто з лікарів до нього не виходив. І його також у приміщення не забирали".

Як свідок, я була присутня на усіх допитах. Не вірю у слова очевидців, які стверджують, що сталося самогубство. Адже жодних причин позбавити себе життя у чоловіка не було. У нас було все добре. Він майже рік прослужив. Наступного дня мав їхати додому. Перед загибеллю розмовляли, зорієнтував мене і сина, куди потрібно їхати.

Крім того, за показами свідків, які я чула, подія трапилася в той час, коли я була присутня біля частини й могла бачите це місце. Але я там нічого не бачила та не чула звуків пострілу. Також свідки плутаються в показах. За їхніми словами, Василь помер ще дорогою у машині. Але через знайомих дізналася, що туди таки виходив лікар і сказав, що його необхідно терміново везти у Вінницю, що він ще був живим", – говорить Наталія Соколовська.

Що кажуть у військовій частині

У керівництві військової частини, про яку йде мова, Суспільному повідомили, що поки триває слідство коментувати інцидент не можуть, адже це порушення законодавства.

"Поки іде слідство, ніхто не вправі надавати інформацію, коментувати чи висувати гіпотези. Ми, відповідно до законодавства, не маємо на це права", – повідомив Суспільному заступник командира військової частини.

Розслідування здійснює спеціалізована прокуратура

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, це повідомили Суспільному у відомстві. Там підтвердили, що інформація про смерть військовослужбовця надійшла до служби "102" 15 квітня 2023 року.

"Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Досліджуються різні версії події. Тривають слідчо-оперативні дії, перебіг яких є слідчою таємницею, тому надання розлогих коментарів є неможливим, а незаконне розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого, прокурора тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом", – повідомив Суспільному у письмовій відповіді начальник відділу інформаційної політики та комунікацій відомства Едуард Плешко.

Суспільне стежитиме за розвитком події. Чим завершиться справа – повідомимо.