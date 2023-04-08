ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн

Оновлюється
Суспільне
  
·
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Український військовий за РСЗВ "Град". Український військовий працює на РСЗВ БМ-21 "Град" по російських позиціях на лінії фронту в Донецькій області. 8 квітня 2023 року. Фото: AP

9 квітня — 410 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини

Українська письменниця Наталія Хаммоуда присвятила четвертий том свого "Соло надірваних струн" загиблим Героям Херсонщини. Історії, які розповідають вдови і родичі полеглих захисників, стають новелами. З письменницею, яка живе в Італії, поспілкувались кореспонденти Суспільного.

28 новел – 28 реальних історій Героїв Херсонщини. Жанр дозволяє, говорить Наталія Хаммоуда, зробити історії живими. Це не публіцистика, з сухим викладенням автобіографічних даних: народився, став на захист країни, нагороджений. Їй разом із ініціаторкою проєкту Марією Дребіт вдалось знайти та поспілкуватись з рідними Героїв з Херсонської області.

Дізнайтесь більше
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
На початок