9 квітня — 410 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- В Україну вдалося повернути 31 дитину, вивезену росіянами з окупованих територій. Рятувальна місія була складною: двох дітей не вдалося привезти в Україну через смерть їхньої бабусі.
- Президент Зеленський розповів, що до нового пакету військової допомоги від Польщі увійшли більше сотні БМП та двісті БТР Rosomak.
- "Укроборонпром" та найбільший виробник бронетехніки у Польщі "Polska Grupa Zbrojeniowa" уклали угоду про спільний капітальний ремонт танків Т-64.
- В Бахмуті тривають бої, російські війська наступають та намагаються взяти під контроль місто, повідомили в Генштабі. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку.
- НАТО з 12 по 23 червня проведе найбільші авіаційні навчання у своїй історії. Вони відбудуться в Німеччині, і крім США участь в навчаннях візьмуть 22 країни.
- У Ватикані вирішили помістити поруч розповіді юнаків з Росії та України під час Хресної дороги, що традиційно проводиться за два дні до Великодня. Українське МЗС висловило обурення через таке рішення.
Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини
Українська письменниця Наталія Хаммоуда присвятила четвертий том свого "Соло надірваних струн" загиблим Героям Херсонщини. Історії, які розповідають вдови і родичі полеглих захисників, стають новелами. З письменницею, яка живе в Італії, поспілкувались кореспонденти Суспільного.
28 новел – 28 реальних історій Героїв Херсонщини. Жанр дозволяє, говорить Наталія Хаммоуда, зробити історії живими. Це не публіцистика, з сухим викладенням автобіографічних даних: народився, став на захист країни, нагороджений. Їй разом із ініціаторкою проєкту Марією Дребіт вдалось знайти та поспілкуватись з рідними Героїв з Херсонської області.