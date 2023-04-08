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Хокеїсти з Кривого Рогу стали переможцями Чемпіонату України
СПОРТРегіони

Хокеїсти з Кривого Рогу стали переможцями Чемпіонату України

Валерія Шостак
  
Хокеїсти з Кривого Рогу стали переможцями Чемпіонату України
Фото: Facebook/Льодова арена ДЮСШ №1

Вихованці криворізької спортивної школи стали призерами Чемпіонату України з хокею. Про це мовиться на Facebook-сторінці групи "Льодової Арени" ДЮСШ №1.

Спортсмени Денис Гайдук та Назар Бойко вибороли золоті медалі у складі хокейного клубу "Сокіл" із Києва.

У фінальній серії команда обіграла суперників із хокейного клубу "Кременчук" із рахунком 3:2.

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