Хокеїсти з Кривого Рогу стали переможцями Чемпіонату України

Вихованці криворізької спортивної школи стали призерами Чемпіонату України з хокею. Про це мовиться на Facebook-сторінці групи "Льодової Арени" ДЮСШ №1.

Спортсмени Денис Гайдук та Назар Бойко вибороли золоті медалі у складі хокейного клубу "Сокіл" із Києва.

У фінальній серії команда обіграла суперників із хокейного клубу "Кременчук" із рахунком 3:2.

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