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У Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру
ПОЛІЦІЯРегіони

У Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру

Вікторія Грамм
  

8 квітня о 17:50 до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру “Лавина” у Сумах. Про це Суспільному розповів речник поліції в Сумській області Володимир Крупецьких.

За словами Володимира Крупецьких, наразі на місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, які перевіряють приміщення ТРЦ на наявність вибухонебезпечних предметів.

Людей з торгово-розважального центру евакуювали, додав речник поліції в Сумській області.

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