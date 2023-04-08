8 квітня о 17:50 до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру “Лавина” у Сумах. Про це Суспільному розповів речник поліції в Сумській області Володимир Крупецьких.

За словами Володимира Крупецьких, наразі на місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, які перевіряють приміщення ТРЦ на наявність вибухонебезпечних предметів.

Людей з торгово-розважального центру евакуювали, додав речник поліції в Сумській області.

Доповнюється...

Читайте також

8 квітня на вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки. У патрульній поліції зазначили, що з місця події до медичного закладу доправили сімох людей. Після їх обстеження, п'ятьом травмованим була надана медична допомога.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram