У Запорізькому обласному художньому музеї відкрилася виставка "Весняне сфумато" місцевого художника Миколи Іолопа. Митець представив понад 60 робіт, створених за останні 50 років — пейзажі, натюрморти, автопортрети.

Про це повідомила Суспільному Запоріжжя виконувачка обов'язків директора Запорізького обласного художнього музею Інга Янкович.

Інга Янкович. Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка"Весняне сфумато" присвячена 70-річчю Миколи Іолопа, яке він відзначив 7 квітня, у день презентації. Митець представив понад 60 робіт, виконаних за останні 50 років. Це своєрідний підсумок творчості, розповідає Інга Янкович:

"Він представив пейзажі, натюрморти, автопортрети, де він вивчав себе і зобразив у різних емоціях. Роботи з 80-тих років і до сьогодні, виконані олійними фарбами, у різних країнах світу".

Робота Миколи Іолопа. Фото: особистий архів Інги Янкович

У своїх роботах Микола Іолоп використовує повітряну перспективу — сфумато, тому так і назвали виставку, розповідає Інга Янкович:

"Сфумато — це термін часів Відродження, найбільшу розробку цього методу приписують Леонардо да Вінчі. Це, коли немає чітких контурів, вони всі затуманені, і завдяки цій повітряній перспективні, виявляється об'єм".

Робота Миколи Іолопа. Фото: особистий архів Інги Янкович

Поруч з роботами батька Миколи Іолопа, 5 картин представила його донька Уляна.

У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато". Фото: особистий архів Інги Янкович

Виставка триватиме протягом місяця.

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