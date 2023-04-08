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У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"
КУЛЬТУРАВИСТАВКАРегіони

У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"

Елла Філоненко
  
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У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа &quot;Весняне сфумато&quot;
Микола Іолоп біля автопортрета. Фото: особистий архів Інги Янкович

У Запорізькому обласному художньому музеї відкрилася виставка "Весняне сфумато" місцевого художника Миколи Іолопа. Митець представив понад 60 робіт, створених за останні 50 років — пейзажі, натюрморти, автопортрети.

Про це повідомила Суспільному Запоріжжя виконувачка обов'язків директора Запорізького обласного художнього музею Інга Янкович.

У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"
Інга Янкович. Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка"Весняне сфумато" присвячена 70-річчю Миколи Іолопа, яке він відзначив 7 квітня, у день презентації. Митець представив понад 60 робіт, виконаних за останні 50 років. Це своєрідний підсумок творчості, розповідає Інга Янкович:

"Він представив пейзажі, натюрморти, автопортрети, де він вивчав себе і зобразив у різних емоціях. Роботи з 80-тих років і до сьогодні, виконані олійними фарбами, у різних країнах світу".

У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"
Робота Миколи Іолопа. Фото: особистий архів Інги Янкович

У своїх роботах Микола Іолоп використовує повітряну перспективу — сфумато, тому так і назвали виставку, розповідає Інга Янкович:

"Сфумато — це термін часів Відродження, найбільшу розробку цього методу приписують Леонардо да Вінчі. Це, коли немає чітких контурів, вони всі затуманені, і завдяки цій повітряній перспективні, виявляється об'єм".

У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"
Робота Миколи Іолопа. Фото: особистий архів Інги Янкович

Поруч з роботами батька Миколи Іолопа, 5 картин представила його донька Уляна.

Робота Уляни, доньки Миколи Іолопа
У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато". Фото: особистий архів Інги Янкович

Виставка триватиме протягом місяця.

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