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На війні загинув учасник АТО з Прикарпаття, депутат Вигодської селищної ради Анатолій Вертепний
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На війні загинув учасник АТО з Прикарпаття, депутат Вигодської селищної ради Анатолій Вертепний

Ірина Каразуб
  
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На війні загинув учасник АТО з Прикарпаття, депутат Вигодської селищної ради Анатолій Вертепний
Фото: Вигодська селищна рада

На війні загинув правозахисник, учасник АТО, депутат Вигодської селищної ради, що на Івано-Франківщині, Анатолій Вертепний. Про це повідомили на Facebook-сторінці селищної ради.

"Вигодська територіальна громада втратила свого великого сина, та пам‘ять про нього навіки закарбується в наших серцях. Неможливо передати весь біль та скорботу за полеглим героєм. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким Анатолія", — йдеться у дописі.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що Анатолій Вертепний народився та проживав у Вигоді Калуського району. Боєць був головою громадської організації "Вигодська спілка учасників бойових дій". Також чоловік працював на державному підприємстві "Вигодське лісове господарство" на посаді провідного мисливствознавця.

Військовослужбовець з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист України. У 2023 році Анатолій Вертепний отримав поранення, проте й далі повернувся на фронт.

У 52-річного полеглого воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.

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