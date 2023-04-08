На війні загинув правозахисник, учасник АТО, депутат Вигодської селищної ради, що на Івано-Франківщині, Анатолій Вертепний. Про це повідомили на Facebook-сторінці селищної ради.
"Вигодська територіальна громада втратила свого великого сина, та пам‘ять про нього навіки закарбується в наших серцях. Неможливо передати весь біль та скорботу за полеглим героєм. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким Анатолія", — йдеться у дописі.
З власних джерел Суспільному стало відомо, що Анатолій Вертепний народився та проживав у Вигоді Калуського району. Боєць був головою громадської організації "Вигодська спілка учасників бойових дій". Також чоловік працював на державному підприємстві "Вигодське лісове господарство" на посаді провідного мисливствознавця.
Військовослужбовець з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист України. У 2023 році Анатолій Вертепний отримав поранення, проте й далі повернувся на фронт.
У 52-річного полеглого воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів.
Читайте також
- На Донеччині внаслідок мінометного обстрілу загинув старший солдат з Прикарпаття Василь Ткачук
- У російсько-українській війні загинув боєць з Івано-Франківська Андрій Бойко
- На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Василь Книгиницький та Андрій Коник
- На Луганщині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Дмитро Фреюк
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!