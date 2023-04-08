Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами. Про це йдеться на сторінці у Facebook Регіонального управління сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

За повідомленням, нагороди видали аеророзвідникам, які 14 місяців працюють на різних напрямках фронту.

"Підрозділ за час свого існування працював на більшості найгарячіших напрямків: оборонна Криворіжжя, Сєвєродонецьку, звільнення Херсону, Харківщині Сьогодні воїни-аеророзвідники продовжують роботу у нашій східній фортеці – Бахмуті", – йдеться у повідомленні.

Нагородження військових. Фото з особистого архіву підрозділу

Військові отримали медалі "Захисник України" та нагрудні знаки.

Медаль "Захисник України". Фото з особистого архіву підрозділу

Вручав біцям нагороди начальник Регіонального управління сил ТРО "Схід", полковник Олександр Зугравий.

Фото з особистого архіву підрозділу

"За них воюють примусово мобілізовані та найманці, у нас же ж є такі справжні, сміливі Герої - як ви. Ви караєте загарбників з неба, бо ви є очі та воля українського народу на полі бою", – зазначив Олександр Зугравий.

Читайте також

Президент України відзначив державною нагородою бійця з Дніпра

Командир роти 25-ої Січеславської бригади Володимир Чорний став Героєм України

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро