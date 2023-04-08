ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами

Ольга Вагнер
  
Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами
Фото з особистого архіву підрозділу

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами. Про це йдеться на сторінці у Facebook Регіонального управління сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

За повідомленням, нагороди видали аеророзвідникам, які 14 місяців працюють на різних напрямках фронту.

"Підрозділ за час свого існування працював на більшості найгарячіших напрямків: оборонна Криворіжжя, Сєвєродонецьку, звільнення Херсону, Харківщині Сьогодні воїни-аеророзвідники продовжують роботу у нашій східній фортеці – Бахмуті", – йдеться у повідомленні.

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами
Нагородження військових. Фото з особистого архіву підрозділу

Військові отримали медалі "Захисник України" та нагрудні знаки.

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами
Медаль "Захисник України". Фото з особистого архіву підрозділу

Вручав біцям нагороди начальник Регіонального управління сил ТРО "Схід", полковник Олександр Зугравий.

Військових з Криворізької бригади тероборони, що проходять службу на Бахмутському напрямку відзначили нагородами
Фото з особистого архіву підрозділу

"За них воюють примусово мобілізовані та найманці, у нас же ж є такі справжні, сміливі Герої - як ви. Ви караєте загарбників з неба, бо ви є очі та воля українського народу на полі бою", – зазначив Олександр Зугравий.

Читайте також

Президент України відзначив державною нагородою бійця з Дніпра

Командир роти 25-ої Січеславської бригади Володимир Чорний став Героєм України

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок