У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"

Футбольний клуб "Нива" Тернопіль вдома програв черкаській команді "ЛНЗ" з рахунком 1:2. Це перший тур "чемпіонської" групи команд першої ліги Чемпіонату України з футболу. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків головного тренера "Ниви" Сергій Задорожний.

За його словами, гравці черкаської команди забивали тричі у цьому матчі. На 19-й хвилині гол у ворота "Ниви" забив Назар Нич.

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Один з моментів гри. Суспільне Тернопіль

У другому таймі на 75-й хвилині у ворота тернополян забив Максим Лоперьонок і на останній – 90-й хвилині у власні ворота забив гравець черкаської команди Олег Синьогуб.

"Нива" та "ЛНЗ". Суспільне Тернопіль

Перемогла команда "ЛНЗ". Суспільне Тернопіль

Зараз "Нива" на передостанньому, сьомому місці у турнірній таблиці. В команди з Тернополя три очки.

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Наступний матч "Нива" зіграє на виїзді з київською командою "Оболонь". Гра запланована на 15 квітня, розповів Сергій Задорожний.

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