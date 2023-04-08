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У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"
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У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"

Ірина Моргун Тарас Бурак
  
У Тернополі відбувся футбольний матч: &quot;Нива&quot; поступилася &quot;ЛНЗ&quot;
Суспільне Тернопіль

Футбольний клуб "Нива" Тернопіль вдома програв черкаській команді "ЛНЗ" з рахунком 1:2. Це перший тур "чемпіонської" групи команд першої ліги Чемпіонату України з футболу. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків головного тренера "Ниви" Сергій Задорожний.

За його словами, гравці черкаської команди забивали тричі у цьому матчі. На 19-й хвилині гол у ворота "Ниви" забив Назар Нич.

У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"
У Тернополі відбувся футбольний матч. Суспільне Тернопіль

У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"
Один з моментів гри. Суспільне Тернопіль

У другому таймі на 75-й хвилині у ворота тернополян забив Максим Лоперьонок і на останній – 90-й хвилині у власні ворота забив гравець черкаської команди Олег Синьогуб.

У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"
"Нива" та "ЛНЗ". Суспільне Тернопіль

У Тернополі відбувся футбольний матч: "Нива" поступилася "ЛНЗ"
Перемогла команда "ЛНЗ". Суспільне Тернопіль

Зараз "Нива" на передостанньому, сьомому місці у турнірній таблиці. В команди з Тернополя три очки.

Нива та ЛНЗ
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Наступний матч "Нива" зіграє на виїзді з київською командою "Оболонь". Гра запланована на 15 квітня, розповів Сергій Задорожний.

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