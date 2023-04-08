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Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
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Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області

Юліана Топольник
  
Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
Мінування полів у Запорізькії області, квітень 2023 рік. Telegram/ міський голова Мелітополя Іван Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові мінують поля, а на не замінованих полях влаштовують полігони для військових навчань.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Також Іван Федорова зазначив, що військові РФ:

""Засівають" наші родючі чорноземи мінами... нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона"".

Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
Колаж Суспільного. Фото: Telegram/Іван Федорово

Вчора, 7 квітня, про замінування полів на околицях Енергодара та сусідніх сіл Суспільному телефоном повідомляв міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Військові РФ роблять незрозумілі трошки кроки, щодо мінування. Звичайно, що дуже багато роботи додасть при розмінуванні цих територій".

Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Facebook/Дмитро Орлов, міський голова Енергодара

Також Дмитро Орлов зазначив, що місцевим мешканцям, які поки що залишаються на тимчасово окупованій території:

"Слід бути досить уважними і не виходити без необхідності в лісову місцевість і місцевість там, де всі ці мінування вони проводять для того, щоб убезпечити своє здоров’я."

Ще раніше, 5 квітня, про замінування полів на окупованій території Запорізької області в етері всеукраїнського телемарафону розповідав Юрій Малашко:

Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА. Фото : ЗОВА

"Російські військові мінують поля, щоб завадити фахівцям засіяти землі та зібрати врожай".

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