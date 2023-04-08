Мешканця Бахмута Донецької області засуджено до 4 роки в'язниці за погрозу підірвати відділ поліції. По телефону він погрожував кинути гранату у правоохоронців, а також вистрілити з міномету по будівлі МВС.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. За даними прокуратури, суд ухвалив вирок чоловіку за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (ч. 2 ст. 259 КК України).

"15 лютого 2022 року раніше судимий 36-річний мешканець м. Бахмута неодноразово телефонував на спецлінію "102" ГУ Національної поліції в Донецькій області. Під час телефонних розмов він погрожував кинути гранату РГД-5 у бік правоохоронців та адміністративної будівлі Бахмутського районного відділу поліції. Крім того, заявляв про намір вистрілити по даному об’єкту з міномету", — йдеться у повідомлені.

За інформацію прокурорів, свої дії чоловік мотивував виконанням "завдання", за яке він нібито отримав від невідомих осіб 15 000 доларів США. У ході перевірки слідчими вказана інформація не підтвердилась.

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