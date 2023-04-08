Поклали кістки на могильну плиту. У Дніпрі осквернили могилу Олександра Поля

У суботу, 8 квітня, у Дніпрі невідомі осквернили місце поховання Олександра Поля. Про це мовиться на Facebook-сторінці Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.

За повідомленням, подія сталася у Севастопольському парку. Робітники міської ради виявили, ймовірно, людські кістки, які були складені на могильній плиті Олександра Поля.

Фото: Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

На місце події викликали правоохоронців. Знайдені кістки направили на експертизу.

Що відомо

2020 року в Дніпрі встановили місце знаходження Лазаревської церкви, у склепі якої був похований український археолог, підприємець і громадський діяч Олександр Поль. Про це розповів директор КП «Етнографічні парки Дніпра» Дмитро Каюк. За його даними, до літа минулого року вважали, що церква знаходилась під курганом у Севастопольському парку, тому розкопки не проводили.

Олександр Поль (1832-1890) – український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч, 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення.

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